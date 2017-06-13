TTFF yönetimine Kartal da aday

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun 27 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda yapılacak seçimler için adaylar belli olmaya başladı.

Bu adaylardan beri İkinci Küme takımlarından Diyarbakırspor’da yöneticilik yapan Hayri Kartal. Kartal, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu’nda faal üyelik için adaylığını koyacağını söyledi. Bu sezon Türk Ligi’ne hizmet etmeyi istediğini belirten Hayri Kartal şunları söyledi:

“Amacım, tüm kulüplere eşit mesafede durmak ve gördüğüm eksiklikleri kulüplerle paylaşmak olacaktır. Yılların deneyimleri sonucu ortaya çıkan güzel çalışmaların üzerine daha iyi olması için katkı sunacağım. Bazı kulüplerin uğradığı hak ihlallerine izin vermeyeceğim, hiçbir takımın ligden sudan sebeplerle ihracına karşı çıkacağım. Kulüplerin ekonomik ve diğer sorunları için çözüm üreteceğim.

Yıllardır gençlere verdiğim hizmete daha iyi hizmet verip, zaman ayıracağım. En önemlisi takımlar hakkında alınan kararlarda tarafsız davranacağım. Yalnız bana oy verenlere değil, tüm takımlara hizmet vereceğim.”