TTFF yönetimine Kartal da aday - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
12 Haziran 2017 - Türk Aile Birliği yıl sonu buluşma etkinliği coşkulu bir şekilde kutlandı
11 Haziran 2017 - Başbakan May’in üzerindeki baskı artıyor
11 Haziran 2017 - Türkçe kursu mezunları sertifikalarını aldı
10 Haziran 2017 - Londra büyük Kıbrıs Türk Festivali’ne hazırlanıyor
10 Haziran 2017 - Limasollular UK’den geleneksel iftar
Home / Spor / TTFF yönetimine Kartal da aday

TTFF yönetimine Kartal da aday

— 13 Haziran 2017

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun 27 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda yapılacak seçimler için adaylar belli olmaya başladı.

Bu adaylardan beri İkinci Küme takımlarından Diyarbakırspor’da yöneticilik yapan Hayri Kartal. Kartal, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu’nda faal üyelik için adaylığını koyacağını söyledi. Bu sezon Türk Ligi’ne hizmet etmeyi istediğini belirten Hayri Kartal şunları söyledi:

“Amacım, tüm kulüplere eşit mesafede durmak ve gördüğüm eksiklikleri kulüplerle paylaşmak olacaktır. Yılların deneyimleri sonucu ortaya çıkan güzel çalışmaların üzerine daha iyi olması için katkı sunacağım. Bazı kulüplerin uğradığı hak ihlallerine izin vermeyeceğim, hiçbir takımın ligden sudan sebeplerle ihracına karşı çıkacağım. Kulüplerin ekonomik ve diğer sorunları için çözüm üreteceğim.

Yıllardır gençlere verdiğim hizmete daha iyi hizmet verip, zaman ayıracağım. En önemlisi takımlar hakkında alınan kararlarda tarafsız davranacağım. Yalnız bana oy verenlere değil, tüm takımlara hizmet vereceğim.”

 

 

Haber Okunma Sayısı: 58
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

08 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 849

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close