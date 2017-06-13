Veteran Yaz Ligi’nde gol yağdı

Başbakan May, sorumluluğu üstlendi— 13 Haziran 2017
Theresa May’in Muhafazakar Parti’den milletvekilleriyle yaptığı ve sorumluluğu üstlendiği konuşması İngiliz basınında da yankı buldu.
Türk Veteran Yaz Ligi’nde geçtiğimiz Pazartesi akşamı da altı karşılaşma oynandı. İki kategoride tek devre üzerinden yapılan maçlarda 33 gol atıldı.
Ligin üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:
O35 grubu: Gaziantepspor II-Kafkas Gençlik: 5-3, Gaziantepspor I-Diyarbakırspor: 2-1, Narlı FC-Adana Demirspor: 2-0
O45 grubu: Euromed-Yavruvatan: 5-1, Vadili-Akdeniz: 3-1, Türkmenköy-Yeni Boğaziçi: 8-2
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