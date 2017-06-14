Bir rüya gördü hayatı değişti: 15 çocuğu var

İngiltere’den, eşine az rastlanır türden duygusal bir hikaye… Down sendromlu bebeklerini 4 yaşındayken kaybeden Dave ve Jane Daulton çifti, bir mucizeye imza attı. Bebeğinin vefatından sonra aynı rüyaları art arda gören anne Jane, down sendromlu 15 çocuğun annesi oldu. İşte ibretlik bir hikaye ve gözlerinizi dolduracak bir merhamet örneği…

4 yaşındaki çocuğunu kaybetti… Gördüğü bir rüyayla hayatı tamamen değişti. Dave ve Jane Daulton çiftinin hayatı mükemmel gidiyordu. Beş sağlıklı çocukları vardı ve altıncı da yoldaydı. Hamileliksırasında Jane ve Dave çifti Tommy ismini verecekleri çocuklarının Down sendromlu doğacağını öğrendi.

Bunu duyan aile şok oldu ve ne yapacağını bilemedi.

Dave ve Jane çifti Tommy’i diğer çocuklarından hiç ayırt etmediler.

ANESTEZİ SIRASINDA ALERJİK REAKSİYON GÖSTERDİ

Tommy doğduktan hemen sonra dört yaşındaki Brian’a kalp ameliyatı yapıldı ve anestezi esnasında alerjik reaksiyon gösterdi.

Çocuk komaya girdikten üç gün sonra hayatını kaybetti. Aile kahroldu. Normale dönmeleri uzun sürelerini aldı.

ANNE JANE, BİRKAÇ KEZ AYNI RÜYAYI GÖRDÜ

Yıllar geçti ve ilginç bir şey gerçekleşti. Jane birkaç kez aynı rüyayı gördü. Rüyada Down sendromlu bir çocuk kendisinden yardım istiyordu.

Üçüncü kez aynı rüyayı gören Jane bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu.

EVLAT EDİNMEK İSTEDİLER

Ertesi gün Jane ve Dave, evlat edinmek için gerekli başvuruyu yaptılar.

Kendilerine listenin çok uzun olduğu söylendi. Ama hemen o akşam bir telefon aldılar. Bir aile, evlat edinecekleri çocuğu evlat edinmekten vazgeçmişti. Onların yerine Jane ve Dave’in çocuğu evlat edinip istenmediği soruldu. Çift olumlu cevap verdi.

Jane ve Dave, Ben’i evlat edindiğinde henüz birkaç haftalıktı. Tıpkı Tommy gibi o da Down sendromluydu. Ailedeki herkes çocuğu çok sevdi. Ben’in kalp sorununun olması Jane ve Dave’i evlat edinmekten vazgeçirmedi.

KENDİLERİNİ, DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA İLGİLENMEYE ADADILAR

Jane ve Dave çifti kendilerini Down sendromlu çocuklarla ilgilenmeye adamıştı. 1995 yılında yine Down sendromlu Emily ve Lani’yi evlat edindiler. Aile giderek büyüdü.

Çift, Ukrayna’da Down sendromlu olarak doğan çocukların terk edildiğinde dair haberler duyuyordu.

15 ÇOCUKLARI VAR

Buna çok üzüldüler ve Ukrayna’dan Down sendromlu çocuklar evlat edinmeye başladılar. Çocukların adları Anya, Jack, Phillipp, Marina ve Molly oldu. Daulton ailesinin 15 çocuğu var ve 12’si Down sendromlu.

Hatta artık torunları bile var. Jane ve Dave, anlaşabildikleri kardeşleri oldukları için çok mutlular. (MYNET.COM)