Cortez’den çifte zafer

Bundan 13 yıl önce Kaleburnu adıyla Türk Ligi’nden ayrıldıktan sonra Metropolitan League’de yer alan Cortez, bu sezon çifte şampiyonluk kazandı.

Premier Küme’de sezonu zirvede kapatan Cortez, daha sonra Bilbraisted Memorial Troph’yi de almayı başardı. 8 takımın yer aldığı Premier Küme’de en yakın rakibi Dockland TBB’ye altı puan fark atarak 38 puanla şampiyon olan Cortez, Bilbraited Memorial Trophy finalinde de Hornfair Athletic’e Rya Mahal’in iki ve Gus Adesina’nın golleriyle 3-0 galip gelerek mutlu sona ulaştı.

Türk Ligi’nden başlayarak takımın 15 yıldan beri menajerliğini yapan Taner Osman, Metropolitan League’de 4.Küme’den başlayarak, Premier Kümesi’ne çıktıklarını,bu kümede de üç sezondur yer aldıklarına dikkat çekti.

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