Doğru mobilya seçebilmenin püf noktaları

Günlük hayatımızda belki de en sık kullandığımız eşyalardan birisidir mobilyalar. Yoğun bir iş günü sonrasında, evimize döndüğümüzde televizyonun karşısına geçip konforlu bir kanepeye uzanmayı veya rahat bir koltukta oturmayı hepimiz çok isteriz. Peki bu kadar önemli olmasına rağmen satın alacağımız mobilyayı doğru seçebiliyor muyuz?

Bu hafta sizin için Türkiye’nin en büyük mobilya üreticilerinden biri olan Aldora Mobilya’nın Londra Dalston’da bulunan mağazasını ziyaret ettik ve firma ortaklarından Ahmet Kömür ile görüştük.

Kendisine; “İyi bir mobilya satın alabilmenin sırları nedir?” diye sorarken, firmanın yaz ayına özel birbirinden farklı kampanyalarını da öğrenme ve siz değerli okuyucularımızla paylaşma fırsatı bulduk.

Aldora Mobilya şirket ortağı Ahmet Kömür’ün verdiği bilgilere göre mobilya satın almadan önce mutlaka bütçenizi göz önünde bulundurmanız gereklidir. Mobilyanın kullanılma amacı dekorasyondaki önemi mutlaka dikkate alınmalıdır. Sadece yeni alacağınız eşyalar değil bu mobilyalar ile birlikte varsa kullanılacak diğer eşyalarında birbirine uyumu çok önemli olduğunu belirtti.

Ahmet Bey özellikle dikkat edilmesi gereken hususlara şu şekilde dikkat çekiyor;

” İhtiyacınız olan mobilyanın kullanışlı olması, rahat olması ve uzun ömürlü olması ile değerini karşılamalıdır. Biz müşterilerimize alacakları mobilya ile ilgili uzman kadromuz ile destek veriyoruz. Müşterilerimizin tüm isteklerini dinliyor, bu konuda kendilerine geniş ürün yelpazemiz içerisinden ihtiyaçları olan mobilyayı bulmalarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizin elbette kendi zevkleri bizim için çok önemi. Bu konuda profesyonel ekibimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını, kendi zevk ve tercihleri ile eşleştiriyor. Bu sayede müşterilerimiz uzun yıllar kullanabilecekleri, en kaliteli ürünlerimize sahip olabiliyor. ”

Bir mobilyanın kalitesini belirleyen en önemli kriterin kalitesi olduğunu belirten Kömür şunları ekledi :

” Mobilyaların yapımında kullanılan ağacın cinsi, kullanılan aksesuarların kalitesi ve kumaşın kalitesi çok önemlidir. Tabi bunu rahatlık ve kullanışlılıkla birleştirmek tasarımcılarımızın görevi. Tüm ar-ge, tasarım ve kalite standartlarını yakından takip ettiğim Aldora markasını tüm müşterilerimize güvenle satıyoruz. Müşterilerimizden yıllar sonra övgü dolu sözler duymak bizi çok mutlu ediyor. ”

“Yaza Özel İndirim” kampanyasını başlattıklarını belirten Kömür son olarak;

” Müşterilerimiz, birbirinden farklı konsept modelleri mağazamızda yakından inceleyebilir, rahatlık ve kaliteyi bizimle keşfedebilirler. Yatak odası, yemek odası ve oturma odası planlamalarında müşterilerimize tasarım olanağı sunuyoruz.” dedi.

Daha detaylı bilgi almak için Aldora Dalston Şubesi 020 7254 3331 numaralı hattan arayabilir veya mağazayı 92-94 Kingsland, High Street, Dalston E8 2NS, Londra adresinden ziyaret edebilirsiniz.