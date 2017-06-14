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Enflasyon beklentinin üzerinde arttı

— 14 Haziran 2017

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere‘de mayıs ayında yıllık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 2,7 seviyesinde olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,9 artış kaydetti. Bir önceki ayda ülkede tüketici fiyat endeksi yüzde 2,7 seviyesindeydi.
Ülkede mayıs ayında aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 0,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,3 artış kaydetti.
İngiltere’de mayıs ayında çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda 2,6 yükseldi. Mayıs ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,6 yükseldi. Ülkede mayıs ayında perakende fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,4 artış kaydetti. Mayıs ayında perakende fiyat endeksi yıllık bazda ise yüzde 3,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3,7 yükseldi.
ONS’den yapılan açıklamada mayıs ayında enflasyonda görülen yükselişin ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin satın aldığı paket tur fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.
Enflasyondaki yukarı yönlü harekete bilgisayar oyunları ve oyun konsollarının fiyatlarındaki artışın da katkıda bulunduğu bildirildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) uzun süredir bankanın enflasyon hedefini orta vadede yüzde 2,0 seviyesinde tutuyor.
Elektronik ödeme platformu Visa tarafından yapılan açıklamada, İngiltere‘de tüketici harcamalarının bu yılın mayıs ayında, son 4 yıldır ilk kez düşüş gösterdiği kaydedilmişti.
Açıklamada, İngiltere‘de hane halkı harcamalarının mayıs ayında 0,8 daraldığı belirtilmişti.
Veriye ilişkin değerlendirmede bulunan Visa Birleşik Krallık ve İrlanda Direktörü Kevin Jenkins, “Tüketici harcamaları son 4 yılın ardından mayıs ayında ilk kez düşüş gösterdi. Endeksimiz yükselen fiyatların, duraklayan gelir artışının daralmanın hissedilmesine yol açtığını gösteriyor. Temel maddelerin dışındaki ürünleri pazarlayan perakendeciler en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Giyim ve ev eşyalarının satışlarında da düşüş görülüyor.” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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