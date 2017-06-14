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Eskişehir Şehir Hastanesi, ödüllerini Londra’da aldı

— 14 Haziran 2017

AVRUPA, Ortadoğu ve Afrika‘nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2016 kapsamında verilen En İyi Sağlık Projesi ödülleri İngiltere‘nin başkenti Londra‘da sahiplerini buldu. Akfen İnşaat’ın yapımına devam ettiği ve 2017 yılı sonunda hizmete girecek Eskişehir Şehir Hastanesi, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası ile birlikte hayata geçirilen 18 yıl vadeli 344 milyon Euro’luk proje finansmanı ile iki En İyi Sağlık Projesi ödülüne layık görüldü.

2017 yılı sonunda yapımının tamamlanması ile 264 polikliniği ve 1081 yatak kapasitesiyle bölgenin sayılı hastaneleri arasındaki yerini alacak Eskişehir Şehir Hastanesi henüz hizmete girmeden Avrupa‘nın en prestijli sağlık yatırımları ödüllerini topladı. IspartaEskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastanelerinin yatırımını üstlenen Akfen İnşaat’ın, Eskişehir Şehir Hastanesi için Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası ile imzaladığı 344 milyon Euro’luk finans modeli Avrupa‘dan ödüle layık görüldü. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika‘nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2016 kapsamında iki ödül alan Eskişehir Şehir Hastanesi projesi EMEA Bölgesi (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) ve Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin ‘En İyi Sağlık Projesi’ seçildi. Ödül töreni 7 Haziran Çarşamba günü Londra‘da gerçekleşti.

ŞEHİR HASTANELERİNE 3.9 MİLYAR LİRA

Törende ödülü alan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle hayata geçirilen Şehir Hastaneleri ile Türkiye‘ye teknolojik altyapısı ve donanımı güçlü modern hastaneler kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ‘da Şehir Hastaneleri’nin gelecek yıl tamamlanmasıyla sağlık sektöründe 3.9 milyar liralık yatırım hayata geçirmiş olacaklarını anlatan Akın, “Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği Kamu-Özel Sektör İşbirliği (PPP) modeliyle Türkiye şehir hastaneleri atağına kalktı. Vatandaş hak ettiği sağlık hizmetini Türkiye‘ye yakışan modern tesislerde ücretsiz olarak alıyor. Biz de geliştirici olarak da olsa bunun heyecanını yaşıyoruz. ve bu tür ödülleri Türkiye‘ye kazandırmaktan dolayı son derece mutluyuzö ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR’E 1081 YATAKLI HASTANE

Akfen İnşaat, proje finansmanı sağladığı 1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi’ni bu yılsonunda Sağlık Bakanlığı‘na teslim etmeyi hedefliyor. 333 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen hastane, 264 polikliniği ve sahip olacağı dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak. Hastanede onkoloji ve kardiyovasküler cerrahi bölümleri haricinde sahip olacağı yüksek güvenlikli bölümü ile adli ve psikiyatri gibi özel güvenlik isteyen sağlık durumlarıyla ilgili ihtiyacı karşılayacak olmasıyla özel bir yere de sahip olacak. (HABERLER.COM)

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