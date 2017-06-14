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Green Lanes’da bir araç alev alev yandı

— 14 Haziran 2017

 

Green Lanes’da yol kenarına park etmiş olan bir araçta yangın çıktı. İtfaiye’nin kısa sürede olay yerine ulaştığı yangında yakındaki evlerde kısa süreli panik yaşandı. Kısa süre içerisinde aracın neredeyse tamamının yandığı gözlendi.

Son zamanlarda terör olaylarının arttığı Londra’da yol kenarına park etmiş bir aracın şüpheli bir şekilde yanmaya başlaması üzerine aracın çevresindeki evlerde yaşayan insanlar dışarıya çıkıp yangının bitmesini bekledi.

İtfaiyeciler çevredeki insanların şüphe ve uyarıları üzerine diğer park etmiş araçların altlarını kontrol edip olası bir sabotaj ihtimaline karşı incelemeler yaptı.

Olayın, iş çıkışı saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle uzun süre trafiğin kapalı olduğu yol, itfaiyecilerin yangını söndürmelerinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Dün saat 17:30’da meydana gelen olay çevre sakinlerini tedirgin etti. Konu hakkında soruşturma ve incelemeler devam ederken, yangının neden kaynaklandığı ile ilgili henüz tam bir açıklama yapılmadı.

 

 

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