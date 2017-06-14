Grenfell Tower’da ölü sayısı 12’ye çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısında bulunan Kuzey Kensington bölgesindeki 24 katlı Grenfell Tower binasında günün ilk saatlerinde büyük bir yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 68 kişi de yaralandı.

Saatlerdir kontrol altına alınmaya çalışılan yangının yer yer devam ettiği ve binadan dumanların yükseldiği görülüyor. Yapılan tahminlerde, yangın çıktığı sırada binada 400 ile 600 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü, yangında can kaybının 12’ye yükseldiğini ancak bu sayının artacağının tahmin edildiğini açıkladı.

İtfaiye, sağlık ve emniyet yetkililerinin düzenlediği ortak basın toplantısında, binada yürütülen arama ve inceleme çalışmalarının uzun bir süre daha devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

18’İ AĞIR, 68 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Londra Ambulans Hizmetleri, yangında 68 kişinin hastanede tedavi gördüğünü ve 18’inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 00.54’te (TSİ 02.54) başladığı bildirilen yangını söndürme çalışmalarında 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı yer aldı.

Londra İtfaiye Müdürü Dany Cotton da daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, binanın “büyüklüğü ve karmaşık yapısının” hayatını kaybedenlerin tespitini zorlaştırdığını söyledi.

Cotton, binada yaşayanlardan hayatta olduklarını polise bildirmelerini isterken, böylece yetkili makamların da daha sağlıklı bilgi toplamasına yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.

Cotton, “benzeri daha önce görülmemiş bu olayın” nedeninin henüz belli olmadığını ve bina ile yangın hakkında tahminlerde bulunmak için henüz erken olduğunu da ifade etti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, çevreye moloz parçaları dökülmeye devam ediyor.

Yangın nedeniyle bazı metro seferlerine de ara verildi. A40 Westway karayolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Binada oturanların, son yıllarda yangın riskine karşı çok sayıda uyarı yaptığı ancak herhangi bir önlem alınmadığı öne sürülüyor.

BİNA HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Londra’nın batısındaki Kuzey Kensington bölgesinde bulunan Grenfell Tower’ın inşaatı 1974 yılında tamamlandı.

Binada 24 kat ve 120 daire bulunuyor.

Bina, 2015-16 yıllarında, bulunduğu belediye tarafından yapılan yenilenme çalışmalar çerçevesinde kapsamlı bir tadilattan geçirildi.

Bu tadilatın 10 milyon sterline (45 milyon TL) mal olduğu belirtiliyor.

Binanın sahibi Londra’daki Kensington ve Chelsea Belediyesi. Bina yöneticiliğini ise bu belediye adına Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation adlı şirket yürütüyor.

TADİLAT KAPSAMINDA BİNADA HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILDI?

Binanın tadilatı kapsamında, ilk dört kat tamamen yenilendi ve dokuz yeni daire eklendi.

Ayrıca, bina sakinlerinin ortak kullanım alanları elden geçirilirken, binadaki iki dükkanda da iyileştirmeler yapıldı.

Binanın dış yapısı da ısı yalıtımı ve yeni pencere sistemleriyle modernize edildi. Binaya yeni ısıtma ve havalandırma sistemleri de kuruldu.

BİNA NE KADAR GÜVENLİYDİ?

Grenfell Tower sakinlerinin, son dört yıldır yangın riskine karşı binanın güvenliğiyle ilgili kaygılarını dile getirdikleri belirtiliyor.

Bina sakinlerinin oluşturduğu Grenfell Eylem Grubu, Şubat 2013’te binadaki yangınla mücadele malzemelerinin 12 aydır test edilmediğini açıklamıştı.

Grup aynı zamanda, 2012 yılına ait yangın risk değerlendirme raporundan bir alıntı da yayınladı. Rapora göre, kazan dairesi, asansör motor odası ve zemin kat elektrik kontrol bölümünde bulunan yangın söndürme tüplerinin son kullanma tarihinin 12 ay geçtiği tespit edildi.

Çatıdaki tüplerin arkasında da büyük siyah harflerle “ayıplı” ibaresinin yer aldığı ve 2009 yılından bu yana kullanılmadığı belirtildi.

Londra İtfaiyesi ve Kensington ve Chelsea Belediyesi, 2016 yılındaki tadilatın ardından binanın yangın riski notunu orta düzey olarak belirledi.

Ancak bina sakinleri, yapının yangın riski taşıdığı yönündeki uyarılarını sürdürdü. Kasım 2016’da Eylem Grubu kendisine ait blogda binadaki tehlikeli yaşam koşullarını “yalnızca felaket bir olayın” ortadan kaldırabileceğini yazdı.

Grup ayrıca, bina için asılan uyarılarda yangın çıkması halinde herkesin evde kalması gerektiği uyarısının yapıldığını da öne sürdü.

Kensington ve Chelsea Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, “Şu aşamada tüm dikkatimizi kurtarma ve yardım faaliyetlerine vermiş durumdayız” dedi ve yangının nedeninin ortaya çıkarılması için eksiksiz bir soruşturma yapılacağını belirtti. (BBCTÜRKÇE)