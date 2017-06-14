İmalatçılardan, hükümete uyarı

İngiltere‘deki imalatçıların çatı kuruluşu İmalatçılar Organizasyonu (EFF) İngiliz hükümetine Avrupa Birliğinden çıkış stratejisini yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

EFF’den yapılan açıklamada İngiltere‘de geçen hafta yapılan erken seçimin ardından ortaya çıkan politik belirsizlik ortamının İngiltere‘nin AB ile yapacağı müzakereler öncesinde iş dünyasını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Açıklamada İngiliz hükümetinin AB‘den çıkış stratejisini gözden geçirmesi, iş dünyasının önceliklerini dikkate alması gerektiği belirtildi.

İngiltere’nin AB ile yapacağı Brexit müzakerelerinin temelinde ortak pazara erişimin olması gerektiği, hali hazırda İngiltere‘de iş dünyasının önünü görmekte zorlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan EFF Üst Yöneticisi Terry Scuoler ise, “İngiliz hükümeti bir yılı harcadı. Daha önceki söylemden uzaklaşarak, AB ile ilişkilerimizi onarmaya başlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) bu sabah açıkladığı verilere göre İngiltere‘de mayıs ayında yıllık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 2,7 seviyesinde olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,9 artış kaydetmişti.

Elektronik ödeme platformu Visa tarafından dün yapılan açıklamada ise İngiltere‘de tüketici harcamalarının bu yılın mayıs ayında, son 4 yıldır ilk kez düşüş gösterdiği belirtilmişti. (AA)