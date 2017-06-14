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İngiltere, Fransa’ya 3-2 mağlup

— 14 Haziran 2017

Harry Kane’nin penaltı golü sonrası sevinci.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda 13 puanla İsveç ile birlikte zirveyi paylaşan Fransa hazırlık maçında F Grubu’nda 14 puan ile lider durumda bulunan İngiltere ile karşı karşıya geldi.
Stade de France’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3 – 2 kazandı. Fransa‘ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Samuel Umtiti, 43. dakikada Djibril Sidibe ve 78. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. İngiltere‘nin golleri ise 9. ve 48. dakikada (pen) Harry Kane‘den geldi.

Bu arada Fransa‘da forma giyen Raphael Varane, video hakem kararıyla 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. (DHA)

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