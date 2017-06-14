İngiltere, Fransa’ya 3-2 mağlup

Londra’da 120 daireli binada yangın: Hayatını kaybedenler var— 14 Haziran 2017
Londra’nın batısında bulunan Latimer Road’daki 27 katlı bir apartmanda günün ilk saatlerinde çıkan yangında binanın tamamı alevler içinde kaldı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda 13 puanla İsveç ile birlikte zirveyi paylaşan Fransa hazırlık maçında F Grubu’nda 14 puan ile lider durumda bulunan İngiltere ile karşı karşıya geldi.
Stade de France’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3 – 2 kazandı. Fransa‘ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Samuel Umtiti, 43. dakikada Djibril Sidibe ve 78. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. İngiltere‘nin golleri ise 9. ve 48. dakikada (pen) Harry Kane‘den geldi.
Bu arada Fransa‘da forma giyen Raphael Varane, video hakem kararıyla 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. (DHA)
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