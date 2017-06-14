İngiltere’nin Yıldızları seçmeleri yapıldı

Merkezi Franfurt’da bulunan Avrupa Türk Futbol Birliği’nin ‘Avrupa’nın Yıldızları’ kapsamında yürüttüğü projeye paralel olarak Londra’da da başlatılan ‘İngiltere’nin Yıldızları’ seçmeleri geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı.

Avrupa Türk Futbol Birliği’nin İngiltere Temsilcisi Necdet Aydın tarafından organize edilen Erdal Yörük ve Ender Kalkan’ın da katıldığı seçmelere çok yetenekli 24 genç katıldı. Leyton’daki Drapper Field G3 tesislerinde yapılan seçmelere katılanların beklediğinden daha yetenekli çıktığını belirten Necdet Aydın, önümüzdeki Cumartesi günü saat 13.30’da yine Leyton’daki Draper Field’de başlayacak ikinci etap seçmeleri sonunda bu rakamın daha da artacağına inandığını söyledi.

Belirlenecek gençlerin Temmuz ayında Bolu’ya götürüleceğini vurgulayan Aydın, böylece şimdiye kadar şans bulamamış, ama profesyonel takımlarda oynamaya yatkın gençlerin önüne önemli fırsat sunacaklarını kaydetti. Necdet Aydın, Bolu’da her yıl, her ligden onlarca takımın sezon başı antrenman kampları yaptığını söyleyerek, “İngiltere’deki gençler arasından da bu şansı mutlaka iyi değerlendirenler çıkacaktır” diye konuştu.

Necdet Aydın, bundan sonraki seçmeler ve yapılacak çalışmalar için yola Ender Kalkan’la devam edeceklerini ifade etti.

Bilgi için telefon numaraları:

Necdet Aydın: 07737 511760

Ender Kalkan: 07460 664447