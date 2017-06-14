Kraliçe’nin 175 yıl öncesinin rotasında tren yolculuğu - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
12 Haziran 2017 - Türk Aile Birliği yıl sonu buluşma etkinliği coşkulu bir şekilde kutlandı
11 Haziran 2017 - Başbakan May’in üzerindeki baskı artıyor
11 Haziran 2017 - Türkçe kursu mezunları sertifikalarını aldı
10 Haziran 2017 - Londra büyük Kıbrıs Türk Festivali’ne hazırlanıyor
10 Haziran 2017 - Limasollular UK’den geleneksel iftar
Home / İngiltere ve Londra / Kraliçe’nin 175 yıl öncesinin rotasında tren yolculuğu

Kraliçe’nin 175 yıl öncesinin rotasında tren yolculuğu

— 14 Haziran 2017

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ilki Kraliçe Victoria tarafından yapılan tren yolculuğunun 175. yıl dönümünü aynı rotada gerçekleştirdiği yolculukla kutladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ilki 13 Haziran 1842’de Berksire kenti ve Londra arasında gerçekleştirilen tren seyahatinin 175. yıl dönümü dolayısıyla aynı rotada tarihi bir yolculuk yaptı. Kraliçe Elizabeth‘e tarihi yolculuğunda eşi Edinburg Dükü Philip Mountbatten de eşlik etti. Kraliçe ve eşi, ilgiyle takip edilen yolculuk öncesinde Kraliçe Victoria’nin Berkshire’deki Slough istasyonunda kullandığı bekleme odasını ziyaret etmişti.

Kraliçe Victoria, 13 Haziran 1842’de tren yolculuğu gerçekleştirmiş ve bu yolculuk İngiliz Kraliyet ailesinden bir ismin ilk tren yolculuğu olarak kayıtlara geçmişti. (İHA)

Haber Okunma Sayısı: 71
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

08 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 849

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close