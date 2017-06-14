Kraliçe’nin 175 yıl öncesinin rotasında tren yolculuğu

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ilki Kraliçe Victoria tarafından yapılan tren yolculuğunun 175. yıl dönümünü aynı rotada gerçekleştirdiği yolculukla kutladı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ilki 13 Haziran 1842’de Berksire kenti ve Londra arasında gerçekleştirilen tren seyahatinin 175. yıl dönümü dolayısıyla aynı rotada tarihi bir yolculuk yaptı. Kraliçe Elizabeth‘e tarihi yolculuğunda eşi Edinburg Dükü Philip Mountbatten de eşlik etti. Kraliçe ve eşi, ilgiyle takip edilen yolculuk öncesinde Kraliçe Victoria’nin Berkshire’deki Slough istasyonunda kullandığı bekleme odasını ziyaret etmişti.
Kraliçe Victoria, 13 Haziran 1842’de tren yolculuğu gerçekleştirmiş ve bu yolculuk İngiliz Kraliyet ailesinden bir ismin ilk tren yolculuğu olarak kayıtlara geçmişti. (İHA)
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