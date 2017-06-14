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Londra yangını: Grenfell Kulesi’nde 6 kişi öldü

— 14 Haziran 2017

Dün gece yarısı başlayan 120 daireli Grenfell Kulesi yangının sonuçları belli olmaya başladı. Yaklaşık 70’den fazla yaralının hastanede tedavi altına alındığı yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Kuzey Kensington’da yanan Grenfell Kulesi’nde mahsur kalan ailelerin çocuklarımızı kurtarın diye bağırdıklarını söylediler.

Yangında çoğu insanın uyuduğu için çıkış kapılarında yığılma yaşanmadığı, eğer uyumadıkları bir saatte gerçekleşseydi çıkış kapılarında bir çok insanın ezilip yangında kalabilecekleri belirtildi.

İtfaiyecilerin çoğu insanı kurtarmayı başardığı yangın uzun süre söndürülemedi. Gece boyunca, insanlar el fenerleri, cep telefonlarının ışıkları ile yardım beklediler. Bazı insanların ise camlardan çocuklarını tutarak yardım bekledikleri gözlendi.

Büyükşehir Emniyet Müdürü Stuart Cundy, kurtarma operasyonunun “karmaşık ve uzun” olacağını ve ölüm sayısının artmasından endişelendiklerini ifade etti. Şu anda kayıp olan kişi sayısı hakkında bilgi vermekten ise kaçındı.

Hastane’de tedavi olan 70 kişiden 20’sinin durumunun ağır olduğu biliniyor.

Sabah saatlerine doğru bina bir harabe haline dönerken yangının hala devam ettiği görüldü. Bina üzerindeki kaplamaların yanarak yere düşmesi kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

Downing Street, Başbakan Theresa May’in trajik hayat kayıplarından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu açıkladı.

Yangın çıkan binanın 7.katında oturan görgü şahidi Paul Munakr ise yangından kaçmayı başardı. Yangın hakkında verdiği demeçte;

“Merdivenlerden inerken şaşırtıcı sayıda binada itfaiyeci vardı. Yukarıya doğru çıkan itfaiyeciler mümkün olduğunca insanı dışarıya çıkarmaya çalışıyordu.” dedi.

Yangının çıktığını, yangın alarmlarından değil pencereden baktığında, aşağıda sokakta bulunan insanların “Atlamayın, atlamayın” şeklinde bağırışlarından anladığını söyledi.

Diğer bir görgü tanığı Jody Martin ise yaşanan facia ile ilgili şunları söyledi:

“Bir kişinin binadan aşağıya düştüğünü gördüm. Bebeğini pencereden dışarı sarkıtan bir kadının ise çığlıklarını duydum. Herkesin bulunduğu dairede kalması için bağırıyordum. İnsanlarda aynı şekilde olduğumuz yeri terk etmeyelim çünkü koridorlarda duman çok kötü diyorlardı.” dedi.

Kaos ve panik ortamının devam ettiği olayla ilgili insanlar yakınlarını bulabilmek için bina çevresinden ayrılmıyor.

 

Kaynak : BBC

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