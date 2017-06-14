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Londra’da 120 daireli binada yangın: Hayatını kaybedenler var

— 14 Haziran 2017

Londra’nın batısında bulunan Latimer Road’daki 27 katlı bir apartmanda günün ilk saatlerinde çıkan yangında binanın tamamı alevler içinde kaldı.

Sabah saatlerinde yangın hâlâ tam olarak söndürülememişken, Londra İtfaiye Müdürlüğü yangında hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yerel saatle 00:54’te başladığı bildirilen yangını söndürmek için 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı tüm gece boyunca görev yaptı.

Yüzlerce kişinin yaşadığı tahmin edilen binada 120 daire olduğu ve bazı bina sakinlerinden haber alınamadığı belirtiliyor.

Yetkililer yerel saatle 06:00 itibariyle 30 yaralının 5 ayrı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Londra Emniyet Teşkilatı saat 04:00 itirabiyle bina ve çevresinde tahliye işlemlerinin sürdüğünü söylerken BBC’den Andy Moore binanın çökmesinden endişe duyulduğunu belirtti.

BBC’nin olay yerindeki bir diğer muhabiri Simon Lederman de çok sayıda kişiden haber alınamadığını bildirdi.

Televizyon sunucusu George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını aktarırken, üst katta kalan bazı kişilerin el fenerleriyle yardım istediğini ve dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Londra Ambulans Hizmetleri olay yerine 20 ambulans gönderildiğini açıkladı ancak yaralıların durumuna dair detaylı bilgi verilmedi.

İki kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklanırken, yetkililer binadan çıkamayan kişiler olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Fakat BBC’ye konuşan görgü tanıkları, binanın içinde yardım isteyen insanlar gördüklerini, bazılarının ailelerini arayarak yangın merdivenlerinde de yangın olması nedeniyle binadan çıkamadıklarını söylediğini anlattı.

Binada yakınları olan insanlardan bazıları, yakınlarına ulaşamadıklarını aktarıyor.

ÜST KATLARDAKİ ALEVLERE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

İnsansız hidrolik platformlardan yaklaşık 10. kata su sıkılabiliyor.

Ancak BBC muhabiri Simon Lederman, üst katlardaki aleve müdahale edilmekte zorluk yaşandığını belirtiyor.

Binadan çevreye moloz parçaları dökülmeye devam ediyor.

Yangın nedeniyle bazı metro seferlerine de ara verildi. A40 Westway karayolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. (BBCTÜRKÇE)

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