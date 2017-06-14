Mobil dolaşım ücretleri kaldırılıyor

AB çapında cep yakan mobil dolaşım ücretleri bu hafta nihayet sona eriyor.

Masraflar 15 Haziran’dan itibaren kaldırılacak ve bu sayede İngiltere’deki cep telefonu kullanıcıları kendi tariflerine dahil olan çağrı, mesaj ve internet kullanımlarını ekstra ücret ödemeden AB ülkelerinde kullanabilecek.

Bununla birlikte, cep telefonu şirketleri müşterilerinin bulundukları tarifeyi kontrol etmelerini, tatilleri sona erdiğinde eve geldiklerinde tatsız fatura şoku yaşamamaları konusunda uyardı.

Roam Like Home yasası olarak bilinen yeni AB yönetmelikleri uyarınca müşterilerinin kendi ülkelerindeki haklara sahip olması gerekiyor.

Her gün binlerce insan bu vergi yüzünden uluslararası seyahatlerinden sonra kabarık cep telefonu mağduriyetinden şikayetçiydi. Bu ücretin iptali ile müşterilerin eve döndüklerinde “fatura şoku” yaşamasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Geçerli ülkeler ve dolaşım yapılacak ülkeyi mobil operatörünüze dahil etme işleminin firmalara göre değişiklik gösterebileceğinin bilinmesi önemlidir.

Gezginlerin hala, Avrupa Birliği’nin ve Avrupa Ekonomik Alanın (EEA) bir parçası olmayan İsviçre ve Andorra gibi ülkelerde telefonlarını kullanmamalıdır.

Tüketiciler ayrıca Türkiye ziyaretlerinde operatörlerinin bu ülkede mobil dolaşım ücreti almadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bazı operatörler, bazı bölgelerde ücret talep edebilmektedir.

Bazı operatör firmaları AB dışındaki ülkelerde de bu ücreti uygulamamaktadır. Örneğin Avustralya ve ABD gibi ülkelerde de ekstra ücret ödenmeyen operatörler bulunduğu ile ilgili bilgi alındı.

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Bu konu hala belirsizliğini korumakta. Bu konuda operatörlerde henüz bir açıklama yapmanın erken olacağını söylüyor.

Ancak en az iki yıl operatörler bu ücretleri kullanıcılardan almayacakları düşünüyor. Konu hakkında bir gelişme olduğunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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Kaynak : ITV