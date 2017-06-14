North London Academy’de sezon 9 Temmuz’da açılıyor

Londra’da 11 yıldan beri aralıksız faaliyetini sürdüren North London Football Academy (NLFA), 2017-18 sezonu için yeni futbolcu adayları arıyor.

Akademi’nin kurucusu ve Başantrenörü Ahmet Toygun, bu amaçla 9 Temmuz Pazar günü seçmeler yapılacağını duyurdu. Toygun, North London Academy’nin geçen sürede onlarca genci futbola kazandırdığını vurguladı. NLFA yetkilisi Ahmet Toygun, FA lisanslı antrenörler nezaretinde yapılan çalışmaların yanısıra, değişik yaş gruplarında oluşturulan takımların altyapı liglerinde oynadığını, ayrıca bazı uluslararası turnuvalara da katıldıklarını söyledi.

Yeni sezon için yapılacak seçmeler U18/U19, U15, U13, U12, U9 ve U16/U7 yaş gruplarında olacak.

Seçmelerin Mabley Green, Homerton Road, E9 5RN adresinde saat 11.30-13.00 arasında olacağı kaydedildi.

Daha fazla bilgi için nlfa2016.co.uk adresine veya Ahmet Toygun’un 07412 959987 numaralı telefonuna başvurmaları istendi.

Öte yandan North London Football Academy’nin biten sezon nedeniyle başarılı sporcularına vereceği ödül töreni ise 2 Temmuz Pazar günü yapılacak.