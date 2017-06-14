Yangında Türk aile sağ kurtuldu

GRENFELL Kulesinde başlayan yangının sonuçları belli olmaya başladı. Yaklaşık 70’den fazla yaralının hastanede tedavi altına alındığı yangında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, bir Türk aileyse sağ kurtuldu.

Görgü tanıkları, Kuzey Kensington’da yanan Grenfell Kulesi’nde mahsur kalan ailelerin çocuklarımızı kurtarın diye bağırdıklarını söylediler.

Yangında çoğu insanın uyuduğu için çıkış kapılarında yığılma yaşanmadığı, eğer uyumadıkları bir saatte gerçekleşseydi çıkış kapılarında birçok insanın ezilip yangında kalabilecekleri belirtildi.

İtfaiyecilerin çoğu insanı kurtarmayı başardığı yangın uzun süre söndürülemedi. Gece boyunca, insanlar el fenerleri, cep telefonlarının ışıkları ile yardım beklediler. Bazı insanların ise camlardan çocuklarını tutarak yardım bekledikleri gözlendi. Büyükşehir Emniyet Müdürü Stuart Cundy, kurtarma operasyonunun “karmaşık ve uzun” olacağını ve ölüm sayısının artmasından endişelendiklerini ifade etti. Şu anda kayıp olan kişi sayısı hakkında bilgi vermekten ise kaçındı.

TÜRK AİLE SAĞ KURTULDU

Feci yangından sağ olarak kurtulanlar arasında bir de Türk aile var. Şener Macit ve Hanife Macit, yangın faciasından kurtularak Royal Free hastanesinde tedavi altına alındı. Başkonsolos Çınar Ergin, hasta vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Macit ailesi, Başkonsolos Ergin’e binada kendilerinden başka vatandaşın yaşamadığını söyledi.

Başkonsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Macit ailesiyle görüşmelerini sağlayan herkese teşekkür edilerek, İngiltere Türk Toplumunun bu hadisede gösterdiği samimi duyarlılığın her türlü takdirin üstünde olduğu vurgulandı.

Hastanede tedavi olan 70 kişiden 20’sinin durumunun ağır olduğu biliniyor.