1.Kıbrıs Türk Kültür Festivali hazırlıkları devam ediyor

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve yoğun bir ilgi gösterileceği tahmin edilen 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali ile ilgili hazırlıklar son sürat devam ediyor. Council of Turkish Cypriot Associations UK (CTCA) tarafından düzenlenecek festivale Kıbrıs’tan da yoğun bir katılım olması bekleniyor.

25 Haziran’da Chingford Rugby Club’ta yapılacak olan festival hazırlık gelişmeleri hakkında Konsey Başkanı Leyla Kemal’den önemli bilgiler aldık.

Kıbrıs’tan göçün 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yapılacak festival çalışmalarının son sürat devam ettiği ve artık son hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kemal şunları söyledi :

“Festival ile ilgili hazırlıklarımız neredeyse tamamlandı. Tren istasyonları ve sokaklarda bulunan billboardlarda tanıtıcı reklamlarımız yayınlanmaya başladı. Bu yıl ilk defa organize ettiğimiz ancak katılımın çok yüksek olmasını beklediğimiz 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne gerek Kıbrıs’tan gerekse İngiltere’deki hemşehrilerimizden yoğun bir ilgi var. Yapılacak komite toplantımızda son hazırlıklarımız ile ilgili bir toplantı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kıbrıs’tan ve diğer ülkelerden festivalimize katılacağını duyuran önemli isimler var. Kıbrıs Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, Kıbrıs Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli, KKTC Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Candan Avunduk ve Yurtdışı Türkler Avusturalya Eş Başkanı Nevin Hüseyin gibi bu hafta festivalimize katılacaklarını öğrendiğimiz önemli yeni isimler oldu. Bu ilgi bizi çok sevindiriyor. Festivalimize katılacak ve katılmayı düşünen tüm dostlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Festivalin tüm sürecinde bizleri destekleyen Festival Ana Sponsorumuz Deluxe Fabrics firmasından Erkan Bey ve Ortaklarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. ”