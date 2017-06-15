Adele, gözyaşlarına boğuldu

İngiltere‘nin başkenti Londra‘nın Kuzey Kensington semtinde “Grenfell Tower” isimli 24 katlı binada çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu yangın sonrası olay yerine ilk koşan ünlü Adele oldu. İngiliz şarkıcı, kendini göstermeden yangın yerine giderek hayatını kaybedenlerin ailelerini ve hayatta kalanları teselli etti.

OLAY YERİNE GİDEN ADELE ÖVGÜLER YAĞDI

Adele’in hayranlarının açtığı bir sosyal medya hesabında, “Adele buralardaydı ve herkese sarılarak teselli etmeye çalışıyordu” notu yer aldı. Bir Twitter kullanıcısı da Adele’in yangın yerindeki fotoğraflarını paylaşarak, “Senin gibi alçakgönüllü ve samimi bir insanlar aynı ülke vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum” yazdı.

TERÖR SALDIRISINDA DA ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRMİŞTİ

Adele, mart ayında da Westminster‘da beş kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası yas tutmuş, Yeni Zelanda‘daki konserinde şunları söylemişti: Bugün benim memleketim Londra‘da terör saldırısı oldu. Şu an dünyanın öbür tarafındayım ve onlardan bizim ışığımızı görmelerini ve bizi duymalarını istiyorum. Vatanımda olmamak çok garip, bugün tek istediğim vatanımda, arkadaşlarım ve ailemle olmak. Hepsi iyi ama ölenler var, onlar iyi değil, dolayısıyla ışıklarımızı onlara adayalım. (HABERLER.COM)