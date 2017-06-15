Gezi kurbanları Londra’da anıldı - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
15 Haziran 2017 - Gezi kurbanları Londra’da anıldı
15 Haziran 2017 - 1.Kıbrıs Türk Kültür Festivali hazırlıkları devam ediyor
14 Haziran 2017 - Yangında Türk aile sağ kurtuldu
14 Haziran 2017 - Londra yangını: Grenfell Kulesi’nde 6 kişi öldü
12 Haziran 2017 - Türk Aile Birliği yıl sonu buluşma etkinliği coşkulu bir şekilde kutlandı
Home / Toplum haberleri / Gezi kurbanları Londra’da anıldı

Gezi kurbanları Londra’da anıldı

— 15 Haziran 2017

GEZİ Parkı olaylarında hayatlarını kaybedenler Lee Valley Park’ta bulunan Gezi Şehitleri Fidanlığında düzenlenen etkinlikle anıldı.

4 Yıl önce doğayı korumak için kendi hayatlarından olan sekiz genç Londra’da çınar fidanları olarak yaşatılıyor.

Fidanlık Britanya Alevi Federasyonu ve Londra Gezi Topluluğu tarafından oluşturulmuştu.

Doğu Londra bölgesinde bulunan Lee Valley Parkı içinde bir bölüm ayrılan fidanlıkta tam on adet fidan var. Dokuz çınar fidanı ve bir ceviz ağacı fidanı var.

Bu fidanlar Berkin Elvan, Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Abdullah Cömert, Hasan Ferit Gedik, ODTÜ ve Kıbrıs toplumu adına tüm şehitlere adanan bir ceviz ağacından oluşmaktadır.

Anma etkinliğinde bir konuşma yapan BAF Başkanı İsrafil Erbil, “Dört yıl önce faşizme ve zorbalığa karşı mücadele eden çocuklarımız AKP devleti eli ile katledildi.  Katledilen çocuklarımız Londra’da birer çınar ağacı olarak yetişiyor. Bu çınarların gölgesinde yetişecek olan binlerce genç gezi şehitlerinin mücadelesini devam ettirecek. Gezi şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz.” diye konuştu.

Londra Gezi topluluğu aktivisti İrfan Şahin bir konuşma yaparak “Burada yetiştirilen fidanlarda emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederim.” dedi.

Anma etkinliğinde Ankara’da mücadelelerini açlık grevi olarak sürdürdüğü için tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’da unutulmadı. Akademisyenler adına bir konuşma yapan Semih Savaşal “Ohal ve KHK’lara karşı mücadele veren akademisyenler onurumuzdur, mücadeleleri mücadelemizdir.” dedi.

Etkinlikte gitarı ile kendi bestelerini seslendiren sanatçı Canan Sağar da yer aldı.

Haber Okunma Sayısı: 47
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

15 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 850

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close