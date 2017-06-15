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Haringey’de yangın korkuttu

— 15 Haziran 2017

Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde önceki gün öğle saatlerinde yaşanan yangın korkuttu.

Haringey eski polis binasında çıkan yangın,  Londra İtfaiyesi ekipleri tarafından uzun süre kontrol altına alınmaya çalıştı.

Aşırı rüzgar sebebiyle kontrol altına alınması zorlaşan yangın sırasında St Anne’s Road trafiğe kapatıldı.

Haringey’de yaşanan yangında bir çok itfaiye aracı ve Londra İtfaiyesi’ne bağlı bir çok itfaiyeci görev aldı. Eski bir bina olması sebebiyle kısa sürede yayılan yangın binanın çatı kısmını kısa sürede sardı.

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