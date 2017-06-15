Her gün Aspirin kullanmak ölüm riskini artırıyor— 15 Haziran 2017
İngiltere’de yayınlanan The Daily Telegraph gazetesi, her gün bir Aspirin almanın yılda 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını gösteren bir araştırmayı birinci sayfasına taşıdı.
İngiltere’de yayınlanan The Daily Telegraph gazetesi, her gün bir Aspirin almanın yılda 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını gösteren bir araştırmayı birinci sayfasına taşıdı.
Gazeteye göre İngiltere’deki yaşlıların yüzde 40’ı kalp krizi ve felç riskini azaltmak için her gün bir Aspirin kullanıyor.
Gazetenin sağlık editörü Laura Donnelly’nin haberinde her gün bir Aspirin alan kişilerin ölümcül kanamalarla karşılaşma ihtimali yükseliyor.
Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının araştırmasına göre 75 yaşından büyük insanlarda bu ihtimal 10 katına kadar yükseliyor.
Uzmanlar daha önce kalp krizi veya felç geçirmiş insanların Aspirin kullanmaya devam etmesini tavsiye ederken buna karşı kanama ihtimalini azaltan başka ilaçlar da almalarını söylüyor.
Doktorlar ise Aspirin kullanmaya başlayacak veya bırakacak insanların önce bir doktora danışmasını tavsiye ediyor. (BBCTÜRKÇE)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak