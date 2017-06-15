KKTC Turizm Ofisi’ne 250 bin poundluk destek

KKTC’DE UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun, “Ülke turizmini tanımak, geliştirmek ve İngiltere’den gelen turist sayısını artırmak” için İngiltere Turizm Ofisi hesabına 250 bin pound gönderdiği haberi, yerel medyada yankı ve merak uyandırdı.

Yenidüzen internet haber platformunda yer alan bir habere göre İngiltere Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın onayı ile İngiltere’de yapılacak reklam, tanıtım ve imaj çalışması giderleri için ihtiyaç duyulan 250 bin pound, İngiltere Turizm Ofisi’nin imprest hesabına avans olarak gönderilmesine karar verildi.

“HENÜZ PARA GİRİŞİ YOK”

Konuyla ilgili Londra Gazete’ye konuşan Londra Kuzey Kıbrıs Turizm Ofisi direktörü Kadir Doruhan bilgi sahibi olmadığını ve henüz böyle bir para girişinin gerçekleşmediğini belirtti. Londra’da reklam kampanyası girişiminin her zaman konuşulduğunu fakat ellerine resmi olarak böyle bir bilgi ulaşmadığı gibi para transferinin de gerçekleşmediğinin altını çizen Doruhan, ayrıca böyle bir kampanyaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Tur Operatörler Birliği Başkanı Refik Sarp ise, Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, nitekim konuya dair resmi bir bilginin ne Turizm Bakanlığı’ndan ne de Londra Turizm Ofisi’nden gelmediğini teyit etti.

İngiltere Sivil Havacılık Dairesi’nin geçtiğimiz haftalarda aldığı ambargo kararından sonra bu girişimin çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirten Sarp, kampanyanın buradaki tur operatörler birliği ve diğer tur operatörleriyle koordineli bir şekilde yürütülmesi durumunda ülke turizmine büyük katkısı olacağını belirti. Sarp açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Kıbrıs’a giden yerli ve yabancı yolcu ve turistlerin ambargo kararından en az şekilde etkilenmesi için turizmimize destek ve dinamiklik katmak için başlatılması düşünülen reklam kampanyasında aktif şekilde görev almak ve İngiltere’de faaliyet gösteren turizmciler olarak biz de elimizden gelen katkıyı göstermeye hazırız. Kampanyanın başarılı olması için reklamların nerelerde, ne zaman ulusal basında, taksilerde, otobüslerde ve yerel basında nasıl kullanılacağının iyi planlaması gereklidir.” Sarp, kampanyanın dedikodulardan uzak şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazetemize konuşan ve ismini vermek istemeyen bazı turizm şirketleri kampanyaya karşı daha temkinli durduklarını belirttiler. Söz konusu kampanyanın geçmişte yapılanlardan farklı olacağına inanmadıklarını belirterek, gelecek paranın büyük bir bölümünün reklam kampanyasına değil, bazı kişi ve kurumlara dolaylı çıkar sağlaması için yapılacağını iddia ettiler.

Söz konusu 250 bin poundun büyük bir kısmının geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan ve yüksek maliyetlere mal olan ancak hayal kırıklığıyla sona eren Kıbrıs Fuarı’nın görünmeyen giderlerini kapatmak için kullanılacağı, öne sürülen iddialardan biri oldu. İsmini vermek istemeyen bir turizm şirketi temsilcisi, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Geçmişte yapılan hataların görülüp düzetilmesini beklerken Kıbrıs’ta yapılan bazı yanlışlar İngiltere’ye taşınıyor. Londralıları kullanıp devlet olanaklarından eşe dosta çıkar sağlamaya çalışıyorlar”

İsimlerinin açıklanmasını istememe gerekçesi olarak bakanlıktan çekindiklerini belirten turizmciler, kendilerine bürokratik engel çıkarılma ve “cezalandırılma” çekincelerini belirterek yine de tepkilerini anonim olarak belirtme gereğini duyduklarını söylediler.