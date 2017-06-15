Liberal Demokrat Parti Lideri Farron istifa etti

İngiltere‘de Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron görevinden istifa etti.

Liberal Demokrat Partinin Genel Başkanı Farron, yaptığı açıklamada, partinin liderliğini bırakacağını duyurdu.

İki yıl boyunca partinin genel başkanlığını yürütmekten duyduğu gururu dile getiren Farron, istifasına gerekçe olarak “inancı ile siyaset hayatı arasında bölünmesini” gösterdi.

Farron, seçim kampanyası çerçevesinde, eşcinsellere yönelik görüşleri de dahil olmak üzere inancıyla ilgili bazı sorulara “daha akıllıca” cevaplar vermesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını kaydetti.

“İnancıma odaklanmanın sonuçları bakımından kendimi, sadık bir Hristiyan olarak yaşamak ile siyasi bir lider olarak hizmet etmek arasında kalmış buldum.” diyen Farron, 2017 yılında ilerici bir liberal partinin lideri olmak ile kararlı bir Hristiyan olarak yaşamak çerçevesinde, İncil‘e sadık kalmanın kendisi için imkansız hale geldiğini söyledi.

İstifa kararını kendi başına aldığını belirten Farron, partinin liderliğine yeni bir isim seçilene kadar görevini sürdüreceğini aktardı.

Liberal Demokrat Parti, İngiltere‘de geçen hafta yapılan erken genel seçimde milletvekili sayısını 8’den 12’ye çıkarmıştı.

Farron, ülkedeki seçim kampanyası boyunca, özellikle ada basını ve liberal seçmenler tarafından eşcinsellik hakkındaki görüşlerini açıklığa kavuşturması yönünde baskı altına alınmıştı.

Kampanyalarında, ülkenin sağlık, eğitim ve sosyal yardımlar gibi konulardaki sorunlarına değinilmesi gerektiğini savunan Farron, görüşünü netleştirmek için bu yönde sorulan soruları cevapsız bırakmış ancak verdiği bir mülakatta, “eşcinsel ilişkinin günah günah olduğuna inanmadığını” söylemişti. (HABERLER.COM)