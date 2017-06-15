Londra Yangını : 17 ölü, kayıp sayısı artıyor

Londra’nın batısındaki Grenfell Tower’daki yangının ardından ağır bilançosuyla ilgili üzücü sonuçlarda gelmeye başladı. Salı gecesi yaşanan Londra yangınında 17 kişi öldü ve 17 kişinin de durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Sosyal medya üzerinden bir çok kişinin aile ve yakınları kayıpları hakkında yardım ve bilgi bekliyor. Bu kişilerin yakınları, kendilerini gören veya sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olanların en kısa zamanda polise haber vermelerini istediler. Olay ile ilgili sosyal medya üzerinden ulaşılan kayıp bilgileri şu şekilde.

Jessica Urbano Ramirez

12 yaşındaki Jessica’nın ailesi, kendisinin nerede olduğunu bilmiyor. Teyzesi Ana Ospina onun hastanede tedavi altında olduğunu umut ettiklerini söylüyor.

Mohamednur ‘Mo’ Tuccu

Afrika’nın kuzeyinde bir ülke olan Eritrea doğumlu, İngiliz vatandaşı Mo Tuccu eşi Amalahmedin ve üç yaşındaki kızları Amayah ile Grenfell Kulesi’nde oturan arkadaşlarını ziyaret etmeye gittikleri biliniyor.

Khadija Saye ve Mary Mendy

Sanatçı Khadija Saye, 24 yaşında, Grenfell Kulesi’nin 20.katında oturuyor. Ayrıca Khadija’nın annesi, Mary Mendy ismindeki arkadaşının da kayıp olduğunu bildirdi.

Mohamed ‘Sabre’ Neda

Mohamed Neda’nın eşi ve oğluyla birlikte o gece yangından kaçtığı, ancak yaralı olduğu düşünülüyor. Yeğeni, o geceden beri kendisinden haber alınamadığını, ancak ailesinin binanın çevresindeki alanlarda kendilerini gören ve duyanlar olabileceğini düşünüp, notlar bıraktıklarını iletti.

Aile dostu Ariana Neumann Rodger bilgi alabilmek adına sosyal medyada mesajlar yayınladı.

” Onlara Neda’lar deniliyor ve kendileri yıllardır bizimle birlikte çalışan Afgan İngilizlerinin en harika ailesi. ”

” 22 yaşındaki oğlu Farhad, Chelsea ve Westminster’de tedavi altına alındı, annesi Folara ‘Shakila’, King’s College Hastanesi’nde yoğun bakımda ve baba Mohamed ‘Sabre’ kayıp. ”

” 20. katta yaşıyorlardı ve Mohamed Sabre son görüldüğünde merdiven boşluğunda yaralıydı ve komşuları ona yardım ediyordu. ”

Begum Ailesi

Yangın çıkan binanın 17. katında yaşayan 5 kişilik ailenin kayıp olduğu duyuruldu. Ailenin 4 üyesinden en son yangın gecesi saat 03:00 sularında haber alındığı öğrenildi.

Tony Disson

66 yaşındaki emekli kamyon şoförü Tony Disson’ın ailesi, kendisinin Grenfell Kulesi’nin 22.katında oturduğunu söyledi. Sekiz yıldır bu binada yaşadığı öğrenilen Disson’ı, en son oğlunu 03:30’da aradı ve evinde kalmasını söylediği biliniyor.

Disson’un üç oğlu, dört torunu olduğu söylendi.

Ailesi onun nerede olduğunu bulmak için sürekli hastaneleri aradıklarını ancak bir bilgi alamadıklarını söyledi.

Mariem Elgwahry

27 yaşındaki Mariem Elgwahry bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı ve en son yangın gecesi arkadaşıyla 02:30’da konuştuğu söyleniyor. Kendisi yangın gecesinden beri kayıp.

Arkadaşı sosyal medya üzerinden resmini paylaşarak :

” Arkadaşımız olay gecesi yangın olan binanın 19.katında oturuyordu. Kendisinden haber alamıyoruz ” dedi.

Ali Yawar Jafari

82 yaşındaki Ali Yawar Jafari, eşi ve kızı ile birlikte Grenfell Kulesi’nin 11.katında yaşıyordu.

Oğlu Hamid, babasının kalp rahatsızı olduğunu ve yürümekte güçlük çektiğini söyledi.

Kızı Nadia yangın gecesi onu ziyaret ettiği ve asansörle eve bıraktığı biliniyor.

Bay Jafari, 16 yıldır o binada yaşıyordu. Altı çocuğu ve yedi torunu olduğu biliniyor.

Denis Murphy

56 yaşındaki Denis Murphy’nin ailesi, yangın gecesi en son 01:30 ile 02:00 arası kendisinden haber alabildiklerini söylediler.

14. kattaki evinden aşağıya doğru seslendiği ve dumandan nefes alamadığını söylediği biliniyor.

Ailesi yangın gecesinden bu yana tüm hastaneleri aradıklarını ve tüm kurumlarla iletişime geçtiklerini ancak kendisinden haber alamadıklarını söylüyor.

Londra’da bulunan yangın ile ilgili bilgi sahibiyseniz veya kayıplarla ilgili bilgi sahibiyseniz haber@londragazete.com adresine lütfen bilgi bırakın.

Kaynak : BBC