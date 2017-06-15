Londralı Kamil, Trabzonspor’da

Adele, gözyaşlarına boğuldu— 15 Haziran 2017
Çok sayıda yaralının da olduğu yangın sonrası olay yerine ilk koşan ünlü Adele oldu.
Londra doğumlu ve Kıbrıs Türk asıllı Kamil Ahmet Çörekçi (Tevfik) Trabzonsporlu oldu.
Fulham ve Millwall altyapı takımlarında yetiştikten sonra 2010-11 sezonunda Türkiye’ye giden ve o tarihlerde Süper Ligde yer alan Bucaspor’da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, daha sonra Kayserispor’a transfer oldu Bir sezon Adana Demirspor’da kiralık olarak yer alan Londralı futbolcu 2014-15 sezonundan itibaren Eskişehirspor takımının kadrosunda sürekli şans buldu. Genelde sağbek mevkiinde görev yapan Kamil Ahmet, Türkiye Süper Ligi’nde 98 kez oynadı. Türk Milli Takımı altyapılarında 2007-08 sezonundan itibaren Ay-Yıldızlı forma altında sahaya çıkan Kamil Ahmet 64 kez de milli oldu.
Görev adamı olarak oynadığı takımlarda beğeni toplayan ve futboluyla her geçen yıl yıldızlaşan 25 yaşındaki futbolcu, Ersun Yenal’ın verdiği onayla Trabzonsporlu oldu.
Kamil Ahmet, Londra Türk Ligi’nde uzun yıllar forma giyen Can Tevfik’in oğludur.
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