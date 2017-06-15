Premier Lig’de yeni sezonun fikstürü belli oldu

Haringey’de yangın korkuttu— 15 Haziran 2017
HARINGEY’DE önceki gün öğle saatlerinde yaşanan yangın korkuttu.
İngiltere Premier Lig’de 2017-2018 sezonunun fikstürü çekildi.
İlk hafta maçlarının 12-13 Ağustos tarihlerinde oynanacağı 38 haftalık maraton 13 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.
İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimine geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, ilk hafta maçında sahasında Burnley ile karşı karşıya gelecek. Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, yeni sezonun ilk puan mücadelesinde Old Trafford Stadı‘nda Manchester United‘a konuk olacak.
Sezonun ilk derbi maçında Tottenham ile Chelsea arasında oynanacak. Geçen sezonu ilk iki sırada tamamlayan iki başkent temsilcisinin ikinci haftadaki maçına Wembley Stadı ev sahipliği yapacak.
Pep Guardiola‘nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Jose Mourinho‘nun çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi maç 9 Aralıkta Old Trafford Stadı‘nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool ile Everton yine aynı tarihte karşı karşıya gelecek.
Arsenal ile Tottenham‘ı karşı karşıya getiren Londra derbisi 18 Kasım’da Emirates Stadı’nda oynanacak.
Premier Lig’de ilk haftanın programı şöyle:
Arsenal – Leicester City, Brighton – Manchester City, Chelsea – Burnley, Crystal Palace – Huddersfield Town, Everton – Stoke City, Manchester United – West Ham United, Newcastle United – Tottenham, Southampton – Swansea City, Watford – Liverpool, West Bromwich Albion – Bournemouth.
(HABERLER.COM)
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