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TTFF tüzüğünde 23 öneri

— 15 Haziran 2017

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Olağanüstü Genel Kurulu geçtiğimiz Salı akşamı yapıldı.

Haringey’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul’da 23 öneri sunularak rekor kırıldı. Öneri fazlalığı üzerine bunları incelemek için bir komite oluşturulması kararlaştırıldı.

Eski başkanlardan Mehmet Mimoğlu’nun yönetiminde kurulan komite, 23 yeni öneriyi inceleyerek, sezon başlamadan önce bunları kulüplerin onayına sunacak.

Öte yandan 27 Haziran Salı günü yapılacak TTFF Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek yeni Yönetim Kurulu’na aday olmak isteyenlerin yazılı başvurularını 20 Haziran Salı akşamına vermeleri uygun bulundu.

 

 

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