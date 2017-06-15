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Türk Ligi’nde Yeni Malatyaspor &Dumlupınar iddiası

— 15 Haziran 2017

 

Şampiyon Dumlupınar ile Türkiye Süper Ligi’nin yeni takımı Yeni Malatyaspor’un ortak isimle Türk Ligi’nde yer alması gündeme geldi.

Türkiye’de yeni sezonda Süper Ligde yer alacak olan Yeni Malatyaspor’un, Londra Türk Ligi’nde de temsil edilmesi gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon Birinci Küme’de şampiyon olan Dumlupınar’la birleşeceği söylenen Yeni Malatyaspor’da yönetimde de yeni isimler de olacak. Geçen yıl Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nda görev yapan Dumlupınar’ın eski yöneticisi Ali Perçin, “Yeni dönemde Federasyonda görev almak istemiyorum. Kulüp yöneticiliği daha zevkli bir görev. Henüz kesin olmamakla beraber büyük ihtimalle kurulacak Yeni Malatyaspor Dumlupınar yönetiminde yer almak istiyorum” dedi.

Yeni Malatyaspor’un İngiltere’de Dumlupınar gibi güçlü bir takımla birleşmesinin önemli olduğuna değinen  Ali Perçin, “Yine şampiyonluklar kovalayacak bir ekip olacağız” şeklinde konuştu. Perçin, Yeni Malatyaspor ile Dumlupınar’ın renklerinin de Sarı-Kırmızı olduğuna dikkat çekti.

Dumlupınar Kulübü Başkanı Mehmet Nasifoğulları da, Türkiye’den gelen öneriyi değerlendirme kararı aldıklarını belirterek, “Büyük ihtimalle birleşme gerçekleşecek”dedi.

Ali Perçin.

Ozan Beliger.

BELİGER, TEMKİNLİ KARŞILADI

Sekreter Ozan Beliger ise bu birleşmeye temkinli yaklaştı. Birleşme için görüşlerini aktaran Beliger, “Bu konuda bazı konuşmalar oluyor. Ancak henüz resmi bir teklif yok. Öncelikle bu öneriyi detaylı olarak görüşmemiz gerekir. Bize ne getirecek, ne götürecek bilmemiz lazım. Şimdiki sponsorlarımız buna ne diyecek, bilemiyorum. Sonuçta önemli bir avantajımız olmayacaksa Dumlupınar’ı kapatırız daha iyi” diye konuştu.

Öte yandan yönetime girecek sürpriz isimler olacağı belirtilirken, bunlar  arasında işadamı Ersin Mersin’in de bulunduğu ifade edildi.

 

 

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