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25-0 kazanan takımın antrenörü kovuldu

— 16 Haziran 2017

İspanya‘daki Serranos futbol kulübü, B takımının 25-0 kazandığı maçın ardından teknik direktörünü kovdu.

İngiltere‘de yayınlanan haberlere göre kulübün yöneticilerinden Pablo Alcaide, galibiyetin centilmenliğe aykırı olduğu için böyle bir hamle yaptıklarını söyledi:

“DURUMU İYİ YÖNETEMEDİ”

“Rakiplerinize saygı duymanız gerekir. Bu skorun ardından teknik direktörümüzün ayrılması gerektiğine karar verdik. Durumu iyi yönetemedi.”

Gençler liginde oynayan Serranos’un 25-0 yendiği Benicalap C takımı 30 maçta 247 gol yiyip hiç puan alamayarak ligin son sırasına demir atmış durumda.

“TAKIMI DİZGİNLEYEMEDİM”

Görevden alınan teknik direktörün avukatları ise teknik direktörün takımına “ilerde baskı kurmayın, yalnızca yarı sahanıza geldiklerinde basın” demesine rağmen takımı dizginleyemediğini, Benicalap C’nin sol kanattan atak yapmaya çalışırken geride çok boşluk bıraktığını söyledi.

İspanya‘nın gençler liglerindeki karşılaşmalarda bol gollü galibiyetler sıklıkla görülse de takımlara genellikle fark 10’a çıktıktan sonra daha fazla gol atmamaları tavsiye ediliyor. (BBCTÜRKÇE)

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