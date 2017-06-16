Aşkı için tahtı bırakan İngiliz Kralı 8. Edward

İnsanlığın başlangıcından beri taht için insanlar büyük bir mücadele içine girmiş ve bu uğurda kardeş kardeşi öldürmekten çekinmemiştir. Ancak yakın tarihimizde gerçekleşen öyle bir olay vardır ki, bir kral sevdiği kadın uğruna koskoca bir imparatorluk tahtını elinin tersiyle iterek sırf aşkı ile evlenebilmek uğruna tahtından feragat etmiştir. Yıllardan beridir 20.yüzylın en büyük aşklarından biri olarak gösterilen bu olayın kahramanı İngiltere kralı 8.Edward, aşık olduğu kadın ise Wallis Simpson’du.

1896 yılında ABD’nin Baltimore şehrinde doğan Wallis Simpson, ilk evliliğini yaptığında henüz 19 yaşındaydı.

İngiltere Kralı 8.Edward yanına Wallis Simpson’u da alarak Avrupa’da birçok ülkeye ziyaretler düzenlemiş ve bu arada 1936 Ekim’inde İstanbul’a da giderek Atatürk’ün misafiri olmuştu. Türkiye’yi ziyaret eden ilk İngiltere kralı olan 8.Edward’ın bu ziyareti hakkında seneler boyu çok şey yazıldı, hatta Atatürk’ün “Ben Türk gençlerine her şeyi öğrettim ama uşak olmayı bir türlü öğretemedim.” sözünü de Kral’a servis yapan bir garsonun hatası üzerine söylediği bilinmektedir. Uzun yıllar Atatürk’ün hizmetinde bulunan Cemal Granada “Bir uşağın anıları” isimli kitabında bu ziyaretle ilgili olarak “Kral madamla çok fazla ilgileniyordu, ancak son derece düşünceli görünüyordu. Bunu gören Atatürk yanındakilere fısıltı halinde “Kralın madama karşı zaafı olduğunu görüyorum. Korkarım ki, tahtını bu kadın yüzünden kaybedecek…” dediğini yazmaktadır. Nitekim zaman, İngiltere tahtının akıbetini daha önceden gören Atatürk’ü haklı çıkaracaktır.

Şimdiki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in amcası da olan Edward tahtta sadece 325 gün oturabilmiştir. Yerine kardeşi 6. George kral olmuştu. Edward hayatı boyunca devam edecek olan bir sürgüne gider ve Simpson ile 6 ay sonra Fransa’da sürgünde evlenir.

Kraliyet ailesi tarafından dışlanmışlar ama tüm dünyada aşkın sembolü olmuşlardır. Daha ilişkilerinin başında Simpson’u takip altına alan İngiliz gizli servisi, Amerikalı hanımın, Kral’ın yanı sıra Guy Marcus Trundle adında bir otomobil satıcısıyla da beraber olduğunu ve Edward’ı aldattığını tespit etmişti. Ayrıca bundan başka Simpson’un çok tehlikeli bir diğer ilişkisi daha ortaya çıktı: Kral’ın sevgilisi, Hitler’in o tarihlerde Londra Büyükelçisi olan ve daha sonra Nazi Almanyası’nın Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Joachim von Ribbentrop ile de beraberdi. Tam bir Nazi sempatizanı olan Simpson, sarayda konuşulanları günü gününe Alman büyükelçisine naklediyor, sadece nakletmekle de kalmıyor, üstelik elçiyle yatağa bile giriyordu ama Kral’ın hiçbir şeyden haberi yoktu…

(Sondakika. com)