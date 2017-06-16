Başkonsoloslukta geleneksel iftar

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğunda geleneksel Ramazan iftar yemeği düzenlendi.

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin ev sahipliğinde Perşembe akşamı düzenlenen iftara özel davetliler katıldı. Türkiye’nin Londra Büyükelçilik Müsteşarı Güçlü Cem Işık, Muavin Konsolos Gülcan Ökçün, Türkiye’nin İngiltere Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş’un yanı sıra başkonsolosluk çalışanları, İngiltere’deki çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, akademisyenler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.

İftar öncesi Başkonsolos Ergin bir konuşma gerçekleştirdi. Ramazan ayına, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yapan Ergin, İslam dinin barış dini olduğunu, teröristlerin İslam dini adını kullanarak buna leke düşürdüğünü ifade etti.

“Bu fırsatın daha da iyi şekilde değerlendirilmesi, bu mübarek ayı ülkesinden uzakta idrak eden bizler için kanaatimce ayrı bir öneme sahiptir. Bu ayı; olabilecek kırgınlıkların giderilmesi, gönüllerin alınması ve kaynaşma için kullanmalıyız.

Birlik ve beraberliğimiz ne kadar kuvvetli olursa, İngiltere Türk toplumunun gücü de o denli fazla olur. Bu ise toplumumuzun Birleşik Krallık içindeki önemli yerini daha da görünür hale getirir, pekiştirir.”

YANGINI UNUTMADI

“Batı Londra’da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim. Birlik ve beraberliğin önemini yangın vesilesiyle bir daha gördük. Batı Londra’daki o trajik yangından etkilenen vatandaşımız olup olmadığı hakkında toplumuza danıştık. Hemen geri dönüş oldu. Bu büyük badireden, çok şükür az hasarla kurtulmayı başarabilen Şener Bey ve Hanife Hanım’a ulaştık. Kendilerini ziyaret ettik.”

“İSLAM BARIŞ DİNİDİR”

“Her zaman, ancak özellikle de Ramazan ayı içinde etraflı biçimde düşünmemiz gereken bir diğer konu da dinimize yöneltilen çeşitli ithamların nasıl boşa çıkarılması gerektiğidir. Uzunca bir süredir devam eden bir sarmal var. Teröristler kabul edilemez hain eylemlerini İslam adına yaptıklarını iddia edebilirken, bazı çevreler de İslam dininden terörle aynı kulvarda bahsedebiliyor.

Bu elbette kesinlikle kabul edilemez. İslam dini bir sevgi, barış ve hoşgörü dinidir. Terörün ise hiçbir dinle ilgisi olamaz.

Bizim bunda tereddüdümüz tabi ki yok. Ama kendisi kötü niyet taşımasa da dinimiz hakkında fazla bilgisi olmadığından kafası karışan çok sayıda insan var.”

“GÖREV BİZE DÜŞÜYOR”

“İşte görev bize burada düşüyor. Onlara İslam’ın gerçek ve güzel yüzünü gösterebilmeliyiz. İslam’ın temel öğretisi barış, sevgi ve adalettir. Bunu muhataplarımıza tüm içtenliğimizle anlatabilmeliyiz.

Bunun ilk adımı ise kuşkusuz, birbirimize sevgi, saygı göstermekten, bir ve beraber olmaktan geçer. Sözlerimi sonlandırırken gerek ülkemizde gerek Birleşik Krallıkta terörden dolayı ve dünkü yangından ötürü hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ramazan ayının sizlere, ailelerinize, milletimize, devletimize mutluluk, barış ve huzur getirmesi için vesile olmasını Allahtan diliyorum.”

Ergin’in konuşmasının ardından açılan oruçlar, Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir’in ettiği dua ile taçlandı. Sade ve israftan uzak hazırlanan menü katılımcıların gözünden kaçmadı.