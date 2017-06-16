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Day-Mer Festivali resepsiyonu yapıldı

— 16 Haziran 2017

Day-Mer Başkanı Aslı Gül

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) tarafından organize edilen ve bu sene 28’incisi düzenlenecek Kültür ve Sanat Festivali’ne dair geçtiğimiz Çarşamba Day-Mer’de bir resepsiyon etkinliği düzenlendi.

Toplumdan birçok simanın katıldığı resepsiyona belediye meclis üyeleri, basın, politikacılar ve sendikacılar da yoğun ilgi gösterdi. Festivalin bu seneki etkinlik yelpazesi ve dağılımını konu alan resepsiyonda katılımcılar hem Kültür Sanat Festivali’ne  dair detaylı bilgi almış oldu hem de lezzetli ikramların tadını çıkardılar.

Akşamın açılışını bir konuşma ile gerçekleştiren Day-Mer Başkanı Aslı Gül, konuşmasına geçtiğimiz Çarşamba çıkan ve gündemi derinden sarsan Grenfell yangınından bahsederek, ‘mağdur edici’ politikaların kurbanı olan toplumların çektiği acıyı ve baskıyı ele aldı. Gül, Grenfell yangınından bahsederken bu durumun sorumlusunun sistem olduğunu belirterek, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini söyledi. Gül, “Bu yangın, nasıl bir sistemde yaşadığımızın somut bir örneğidir.” dedi.

Day-Mer Genel Sekreteri Oktay Şahbaz ve Haringey Belediye Meclis Üyesi Peray Ahmet

Haringey Belediyesi’nden Belediye Meclis Üyesi Peray Ahmet ise Londra Gazete’ye verdiği demeçte Day-Mer Festivalinin Londra çapında büyük yankı uyandıracağını, Day-Mer’in toplumları birleştirici etkisinin sanat, kültür ve sporla birleşiminin unutulmaz bir deneyim olacağını vurguladı.

DOPDOLU İÇERİĞİYLE TOPLUMUN FESTİVALİ

Bu sene 28’incisi düzenlenecek Day-Mer Festivali, tam 9 farklı etkinlikle katılımcılarla buluşacak. 14-30 Haziran arasında fotoğraf sergisi tüm ziyaretçilere açık olacak. 17 Haziranda, genel seçimler ve İngiltere’de sendikacıların hayatını konu alan bir panelin ardından 23 Haziranda Gençlik Şenliği gerçekleşecek. 24 Hazirandaki çocuk şenliğinde, yıl boyunca çocuklara dönük DAY-MER’de yapılan sanatsal ve kültürel çalışmaların sergisi ve performansı olacak. 27-28 Haziran günlerindeyse toplam 6 kısa filmden oluşan gösterimler düzenlenecek. Bir çok filmin yönetmeninin de katılacağı etkinlik, aynı zamanda soru-cevap bölümlerine de sahip olacak. 30 Haziranda yapılacak “Türkiye’de Kültür ve Sanat” panelinin ardından 2 Temmuzda büyük park şenliği gerçekleşecek.

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