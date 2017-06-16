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Diş ameliyatları sanal gerçeklik gözlükleriyle daha konforlu olacak

— 16 Haziran 2017

 

Dişçi sandalyesinde oturmak sahilde yürümek kadar eğlenceli olabilir mi?

İngiltere’deki bilim insanları dişçi koltuğundaki insanlara sanal gerçeklik gözlüğü takmanın bu kişilerin diş ameliyatı sırasındaki stres seviyesini azalttığını ortaya çıkardı.

Environment and Behaviour Jornal’da yayınlanan araştırmaya göre bu yöntem bazı kişilerin dişçi korkusunun üstünden gelmek için bile kullanılabilir.

University of Plymouth’taki araştırma ekibinden Sabine Pahl, “Doğal mekanlara giden insanların stres seviyesinin düştüğünü biliyoruz. Biz de doğayı en stresli ortamlardan birine getirmenin bir faydası olabilir mi diye düşünerek bu araştırmayı yaptık” dedi.

Deneylerde kent ortamı gösterilen kişilerin diğerleri kadar rahatlamadığı da fark edildi.

BBC’ye konuşan Pahl, “Sanal gerçeklik gözlükleriyle kendilerini doğada hisseden bireylerde acının çok daha düşük olduğunu gördük. Kent ortamını gören kişilerin acı seviyesi ise sanal gerçeklik kullanmayan deneklerle neredeyse aynıydı.”

Araştırmada kullanılan diş hekimiMelissa Auvray de, insanların dişçi sandalyesindeki streslerini ve korkularını azaltmak için kullanılabilecek her yöntemin denemeye değer olduğunu söyledi. (BBCTÜRKÇE)

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