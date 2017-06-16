Diş ameliyatları sanal gerçeklik gözlükleriyle daha konforlu olacak

Aşkı için tahtı bırakan İngiliz Kralı 8. Edward— 16 Haziran 2017
İnsanlığın başlangıcından beri taht için insanlar büyük bir mücadele içine girmiş ve bu uğurda kardeş kardeşi öldürmekten çekinmemiştir.
Dişçi sandalyesinde oturmak sahilde yürümek kadar eğlenceli olabilir mi?
İngiltere’deki bilim insanları dişçi koltuğundaki insanlara sanal gerçeklik gözlüğü takmanın bu kişilerin diş ameliyatı sırasındaki stres seviyesini azalttığını ortaya çıkardı.
Environment and Behaviour Jornal’da yayınlanan araştırmaya göre bu yöntem bazı kişilerin dişçi korkusunun üstünden gelmek için bile kullanılabilir.
University of Plymouth’taki araştırma ekibinden Sabine Pahl, “Doğal mekanlara giden insanların stres seviyesinin düştüğünü biliyoruz. Biz de doğayı en stresli ortamlardan birine getirmenin bir faydası olabilir mi diye düşünerek bu araştırmayı yaptık” dedi.
Deneylerde kent ortamı gösterilen kişilerin diğerleri kadar rahatlamadığı da fark edildi.
BBC’ye konuşan Pahl, “Sanal gerçeklik gözlükleriyle kendilerini doğada hisseden bireylerde acının çok daha düşük olduğunu gördük. Kent ortamını gören kişilerin acı seviyesi ise sanal gerçeklik kullanmayan deneklerle neredeyse aynıydı.”
Araştırmada kullanılan diş hekimiMelissa Auvray de, insanların dişçi sandalyesindeki streslerini ve korkularını azaltmak için kullanılabilecek her yöntemin denemeye değer olduğunu söyledi. (BBCTÜRKÇE)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak