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Eide: Cenevre görüşmeleri kolay olmayacak

— 16 Haziran 2017

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide arasındaki görüşme 3 saat sürdü.

Cenevre Konferansı’na hazırlık yapmak amacıyla dün Kıbrıs’a gelen Eide saat 16.00’da Akıncı tarafından kabul edildi.

Eide, saat 19.00’de biten görüşmeden çıkışta açıklama yaptı.

Görüşme sonrasında Eide şunları söyledi:

  • Liderler BM Genel sekreteri ile New Yprk’ta yaptıkları görüşmede Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma hedefiyle Kıbrıs Konferansının Cenevre’de devam etmesi konusunda mutabakata vardı.
  • Bugünden itibaren konferansın başlayacağı tarihe kadar önümüzde gerekli hazırlıkları yapmak için 13 gün var
  • Cenevre’deki konferans devam edebildiği kadar edecek biz bir kaç hafta olarak planlıyoruz ama bu oradaki gelişmelere bağlı olacak ve konferans için çok iyi bir hazırlık yapılmalıdır.
  • Cenevre’de olacağımız süre içerisinde tüm konular masada olacak ve bir biri ile bağlantılı bir şekilde tartışılacak.
  • Tabii ki bir başlık var ki iki nedenden dolayı bir diğerlerine göre bugüne kadar daha az tartışıldı iki daha çok tarafı ilgilendiriyor
  • Bu başlıkla ilgili çok iyi bir hazırlık yapmalıyız (güvenlik ve garantiler)
  • Bunun için de bir belge hazırlamalıyız.
  • Bu belge Mont Pelerien’da yapılan teknik çalışma sırasında elde edilen bütün girdileri ihtiva edecek ve bu arada benim bugün yaptığım ve bundan sonra da yapacağım temasların ortaya çıkaracağı sonuçları da içerecek.
  • Bu çalışma Cenevre’de yapılacak tartışmalara bir zemin oluştursun diye yapılan bir çalışmadır ve Kıbrıs sorununu çözecek bir çalışma değildir
  • Çünkü görüşmeler başlamadan biz burada görüşme yapacak değiliz.
  • Taraflar zaten bunu istemediklerini ortaya koydular. İstedikleri görüşmelerin Cenevre’de yapılmasıdır. Ama oraya da hazırlıksız gidilmesini istemediler
  • Şunu söylemek istiyorum Cenevre’deki görüşmeler kolay olmayacak. Bu sorun yıllardır devam eden bir sorun Beklentimiz tüm taraflardan Kıbrıs’taki taraflardan ve garantörlerden şudur: kararlılık, irade ve istek olmalı
  • İlgili tüm taraflar out of box düşünmeli. Bir birlerine karşı dürüst olmalıdırlar.
  • Kendi doğrularından başka doğrular da olduğunu kabul ederek hareket etmelidirler.
  • Bir için güvenlik olanın bir diğeri için tehdit olmaması için çalışmalıyız.
  • Cenevreye gidene kadar yoğun bir hazrlık dönemi geçireceğiz.

(HABER KIBRIS)

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