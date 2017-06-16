Eide: Cenevre görüşmeleri kolay olmayacak
— 16 Haziran 2017
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide arasındaki görüşme 3 saat sürdü.
Cenevre Konferansı’na hazırlık yapmak amacıyla dün Kıbrıs’a gelen Eide saat 16.00’da Akıncı tarafından kabul edildi.
Eide, saat 19.00’de biten görüşmeden çıkışta açıklama yaptı.
Görüşme sonrasında Eide şunları söyledi:
- Liderler BM Genel sekreteri ile New Yprk’ta yaptıkları görüşmede Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma hedefiyle Kıbrıs Konferansının Cenevre’de devam etmesi konusunda mutabakata vardı.
- Bugünden itibaren konferansın başlayacağı tarihe kadar önümüzde gerekli hazırlıkları yapmak için 13 gün var
- Cenevre’deki konferans devam edebildiği kadar edecek biz bir kaç hafta olarak planlıyoruz ama bu oradaki gelişmelere bağlı olacak ve konferans için çok iyi bir hazırlık yapılmalıdır.
- Cenevre’de olacağımız süre içerisinde tüm konular masada olacak ve bir biri ile bağlantılı bir şekilde tartışılacak.
- Tabii ki bir başlık var ki iki nedenden dolayı bir diğerlerine göre bugüne kadar daha az tartışıldı iki daha çok tarafı ilgilendiriyor
- Bu başlıkla ilgili çok iyi bir hazırlık yapmalıyız (güvenlik ve garantiler)
- Bunun için de bir belge hazırlamalıyız.
- Bu belge Mont Pelerien’da yapılan teknik çalışma sırasında elde edilen bütün girdileri ihtiva edecek ve bu arada benim bugün yaptığım ve bundan sonra da yapacağım temasların ortaya çıkaracağı sonuçları da içerecek.
- Bu çalışma Cenevre’de yapılacak tartışmalara bir zemin oluştursun diye yapılan bir çalışmadır ve Kıbrıs sorununu çözecek bir çalışma değildir
- Çünkü görüşmeler başlamadan biz burada görüşme yapacak değiliz.
- Taraflar zaten bunu istemediklerini ortaya koydular. İstedikleri görüşmelerin Cenevre’de yapılmasıdır. Ama oraya da hazırlıksız gidilmesini istemediler
- Şunu söylemek istiyorum Cenevre’deki görüşmeler kolay olmayacak. Bu sorun yıllardır devam eden bir sorun Beklentimiz tüm taraflardan Kıbrıs’taki taraflardan ve garantörlerden şudur: kararlılık, irade ve istek olmalı
- İlgili tüm taraflar out of box düşünmeli. Bir birlerine karşı dürüst olmalıdırlar.
- Kendi doğrularından başka doğrular da olduğunu kabul ederek hareket etmelidirler.
- Bir için güvenlik olanın bir diğeri için tehdit olmaması için çalışmalıyız.
- Cenevreye gidene kadar yoğun bir hazrlık dönemi geçireceğiz.
(HABER KIBRIS)
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