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İHH-UK gönüllüleri iftarda buluştu

— 16 Haziran 2017

ULUSLARARASI İnsani Yardım Teşkilatı İHH UK, Londra’da yaşayan gönüllülerle iftarda buluştu.

İHH UK ve gönüllü olarak hizmet eden hayırseverler birlikte Somali ve Gazze’ye yönelik bir iftarı daha Edmonton’daki Hilal Restaurant’ta, 11 Haziran Pazar akşamı gerçekleşti. Geleneksel iftar programına yardım gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi.

İHH UK Dini Danışmanı Osman Paköz Hoca’nın yaptığı başlangıç konuşmasından sonra İngiltere İHH başkanı Ali Tahir kısa bir konuşma yaparak, İHH UK’in faaliyetlerinden bahsetti ve iftara katılan gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ramazan ve gerçekleştirilecek olan ramazan yardım projeleri hakkında iftar programına katılan konuklar bilgilendirildi.

Konuşmasının devamında Ali Tahir: “Vakfımızın amacı, yeryüzündeki milyonlarca muhtaç insana yiyecek, su sunabilmektir. Bangladeş’te 50’nin üzerinde su kuyuları açtırdık ve fakir evsiz 5 aileye bir ev yaptırdık. Gazze’de 19 bin Amerikan dolarına mal olan su şebekesi inşa ettik.

Açtırdığımız su şebekesinden sonra başka bir mahallede benzer bir su şebekesinin açılması için Gazze’den gelen yeni bir talebin görüşülmesi yapıldı ve İnşallah yakında gerekli adımlar atılacaktır.”

İftarda toplanan yardım ve bağışların Ramazan Bayramından önce Somali ve Gazze’ye ulaştırılacağı açıklandı.

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