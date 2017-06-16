İngiltere’de kül olan binada yaşayan Türk dehşeti anlattı

İngiltere‘de yanan 24 katlı binada Türk bir aile de vardı. Dehşet dakikalarına anlatan Şener Macit, “Yangın alarmları çalmadı” dedi.

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da yanan 24 katlı binada yaşayan Türk bir ailede vardı. Binada yaşayan Şener Macit yangın sırasında eşiyle yaşadıklarını anlattı. Macit, eşinin kız kardeşinin gece kendisini aradığını ve “Binanızda yangın var” dediğini ifade etti. Macit, “Daha önce de yangın olmuştu ama önemsemedik hemen söndürüyorlardı. ya da asansörde biri kalıyordu onu gelip kurtarıyorlardı. Yangın alarmları da çalmadı. Bizi kimse gelip kapıyı vurup çıkın yangın var diye ikaz etmedi. Dışarıya çıktık dumandan koridora adım atamadık karanlık ve duman. Sonra tekrar içeri girdik. İtfaiyeyi aradık. Bize kapıların altına ıslak bez koyun sakın dışarı çıkmayın biz sizi kurtaracağız dediler” diye konuştu. İtfaiyeyi yarım saat sonra tekrar aradıklarını ifade eden Macit, “Üç kere dışarı çıkıp yangın merdivenlerinden kaçmayı denedik. Korktuk tekrar evden içeri kendimizi zor attık” dedi.

Macit, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmemeleri üzerine eşiyle binadan çıkmaya karar verdiklerini belirterek, “Başımızdan aşağı üç kova su döktük yüzümüze ıslak havlu aldık. Merdivenlerden aşağıya kaçtık. Hanıma hiçbir şey için durma dedim. 21 kat merdivenlerden aşağıya kenarlardaki demirlere tutunarak indik. Bilmiyorum ölmüşler miydi bayılmışlar mıydı, insanların üzerine basa basa geldik aşağıya” ifadelerini kullandı.

Yangının ardından bütün dostlarının kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyleyen Şener Macit, “En önemlisi bizim başkonsolosumuz bizi hastanede ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bizi çok duygulandırdı ve çok onurlandırdı. Devletimizin bizim arkamızda olduğunu hissettik. Ne kadar İngiltere topraklarında yaşasak da bizim vatanımız Türkiye” dedi. (İHA)