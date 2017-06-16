Kadın Platformu ruh sağlığı konusunda toplumu bilgilendirdi

İNGİLTERE Kadın Platformu (WPUK), 12 Haziran Pazartesi günü, Haz Ev Café‘de Dr. Aynil Yenel’in sunumunda, Haz Terapisi ile depresyonu yenme konusunda bir söyleşi gerçekleştirdi.

Canary Wharf’da Haz ev Restoran’da yoğun katılımın ve ilginin görüldüğü günde, Harvard Üniversitesi’nde tahsilini gerçekleştirmiş ve hem Türkiye’de hem de uluslararası anlamda “travma terapisi” üzerine özellikle uzmanlaşmış Dr. Yenel, hem katılımcıların sorularını cevapladı hem de daha mutlu bir yaşama sahip olmak için atılması gereken ufak adımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

“EN UFAK DEĞİŞİM BİLE, MUTLULUĞUN TEMELLERİNİ ATIYOR”

Terapiyle beraber sağlıklı bir bedenin de altını çizen Dr. Yenel, danışanlarının özellikle “mutsuzluklarının kaynağına inme” süreci hakkında katılımcıları bilgilendirirken, bazen fizyolojik etkenlerin depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozukluklara yol açtığını belirtti. Örneğin tiroit ve hormon değerlerinin dengesiz yayılması gibi etkenlerin, özellikle kadınlarda yüksek oranda depresyon ve anksiyete şikayetlerine yol açtığını belirtirken şunları söyledi:

“Ben bir danışanım bana geldiğinde önce tam teşekküllü bir fizyolojik taramadan geçiririm, direk olarak bir tanı koyup tedaviye başlamak daha büyük problemlere kapı aralayabilir. Danışanımın tiroit oranları, kronik rahatsızlıkları, hormon dengesi gibi bilgileri bilmek benim için çok önemli.”

“EGZERSİZ VE SPOR ANAHTAR KELİMELERİMİZ”

Spor yapmanın sadece fiziksel değil ruhsal sağlığa da faydalı olduğunu belirten Dr. Yenel, toplu taşıma kullanmak yerine işe/okula yürüyerek gitme tercihinin bile bedende önemli pozitif etkilere sahip olduğunu belirtirken, egzersizi herkesin hayatında tutması gerektiğinin altını çizdi.

“TENSEL UYUMU BİTİYORSA, KOPMALAR BAŞLIYOR”

Bir diğer önemli konu olan ilişkilere ve ilişki dinamiklerine değinen Dr. Yenel, çiftlerin cinsel birliktelik hayatlarında dengesizlik başladığı anda kopmaların başlayabileceğini belirtirken, cinsel birliktelik pratiğinin çiftleri birbirine bağlayan önemli bir unsur olduğunun da altını çizdi.

LONDRA’DA BİRE-BİR SEANS

Toplantı sonunda konuşma yapan ve teşekkürlerini ileten Kadın Platformu Başkanı Nilgün Yıldırım, aynı zamanda tüm katılımcıları heyecanlandıran güzel bir haber de verdi. Bu Cuma (15 Haziran) Dr. Yenel’in isteyen bireylerle bire bir seans yapmak için gönüllü olduğunu belirten Yıldırım, seans ücretinin İngiltere Kadın Platformu’na bağışlanacağını belirtti. Dr. Yenel, aynı zamanda isteyenlere Skype üzerinden veya önümüzdeki aylarda tekrardan Londra’ya gelerek bire bir seans sunulabileceğini belirtti. Detaylı bilgi ve rezervasyon için Nilgün Yıldırım’ı arayabilirsiniz: 07578238733