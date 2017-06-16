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Kraliçe, yangın mağdurlarını ziyaret etti

— 16 Haziran 2017

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Prens WilliamLondra‘da yanan 24 katlı binadan kurtulan vatandaşları ziyaret etti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Prens WilliamLondra‘da yanan 24 katlı binadan kurtulan vatandaşların geçici olarak kaldığı spor merkezine ziyaret gerçekleştirdi ve yetkililerden bilgi aldı. İngiltere‘de geçtiğimiz günlerde 24 katlı binada yangın çıkmış, resmi rakamlara göre 30 kişi hayatını kaybetmişti. Ölü sayısının artabileceğini kaydeden yetkililer, ölenlerin kimliklerinin tespit edilemeyeceğini açıkladı.(İHA)

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