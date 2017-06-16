Londra yangınında ölü sayısı 30’a yükseldi

Londra’da 24 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 17’den 30’a yükseldi. Hastanelerde tedavileri süren 24 kişiden 12’sinin durumları kritik.

Cuma günü gazetecilere açıklama yapan Londra Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden Stuart Cundy, 12 kişinin cesetlerinin binadan çıkarıldığını, bir kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

BBC’nin elde ettiği bilgiler ise kayıp kişilerin sayısının 76’ya ulaşabileceğine gösteriyor.

Yangını soruşturan emniyet birimleri bazı cesetlerin ise hiçbir zaman teşhis edilemeyebileceğini belirtiyor.

KUNDAKLAMAYA İLİŞKİN BİR GÖSTERGE YOK

Londra polisinin, yangınla ilgili Cuma günü yaptığı bilgilendirmede, yangının bilerek çıkarıldığına ilişkin bir gösterge bulunmadığı da kaydedildi.

Stuart Cundy, “Yangınla ilgili soruşturma süresince bir suç unsuru olup olmadığını da inceleyeceğiz” dedi.

Son bilgilendirmeye göre, hastanelerdeki tüm yaralıların da kimlikleri belirlendi.

DIŞ CEPHE KAPLAMASI MERCEK ALTINDA

Grenfell Kulesi olarak bilinen binanın 10 milyon sterlin harcanarak yapılan yenilmesinde kullanılan dış cephe kaplaması da mercek altına alınmış durumda.

Uzmanlar, yenileme sırasında “yangına karşı daha dayanıklı bir kaplamanın” kullanılabileceği eleştirisini yapıyor.

Binanın sorumluluğunda bulunduğu Kensington ve Chelsea Belediye Meclisi Başkanı Nicholas Paget-Brown, BBC’ye yaptığı açıklamada, binaya yangın söndürme fıskiyeleri bulunmaması ile ilgili, “bina sakinlerinin çoğunluğunun görüşü takılması lehinde değildi” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May yangınla ilgili kamu soruşturması emri verdi.

(BBCTÜRKÇE)