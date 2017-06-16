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Ronaldo, Premier Lig’e mi geliyor?

— 16 Haziran 2017

Vergi kaçırdığı haberleri yüzünden İspanya‘da mutsuz olduğu ve Real Madrid‘den ayrılmak istediği iddia edilen Ronaldo için menajeri Jorge Mendes‘ten çarpıcı açıklamalar geldi.

CİDDİ TEKLİFLER VAR

Portekizli menajer, Cristiano Ronaldo için başta İngiltere Premier Lig olmak üzere, Fransa ve Çin‘den de ciddi teklifler geldiğini açıkladı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester United ve Paris Saint Germain‘in transfer için en ciddi takımlar olduğu belirtiliyor. (HABERLER.COM)

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