TTFF’den bir skandal daha!

Geçtiğimiz sezon birçok skandala sahne olan Türk Toplumu Futbol Federasyonu bir yenisine daha imza attı.

Federasyon Yönetim Kurulu sezon sonu balosu öncesi yaptığı toplantıda ödüllendirmek için ‘Sezonun En İyileri’ ni belirledi. Bu ödüllerden biri de ‘Yılın Hakemi’ ne verildi. Yönetim Kurulu da bu ödüle Ceyhun Özbilen’i layık gördü. Federasyonun sezon sonu balosu için yayınladığı kitapçıkta da ‘Yılın Hakemi’ olarak fotoğrafıyla birlikte Ceyhun Özbilen’in adı yer aldı.

Grand Palace Hall’da 29 Mayıs Pazartesi akşamı düzenlenen sezon sonu balosuna ise Ceyhun Özbilen mazereti nedeniyle katılmadı. Ama yapılan bir anonsla ‘Yılın Hakemi’ lanse edilen Osman Özpaşa’ya plaketi verildi. Londra Karması-KTFF Karması maçını da yöneten Özpaşa’ya bir de ‘Özel Hizmet’ plaketi sunuldu.

Federasyon Hakem Sekreteri Ali Perçin, yönetim toplantısında Ceyhun Özbilen’in adı üzerinde birleştiklerini, ancak daha sonraki gelişmeler hakkında bilgisi bulunmadığını söyledi. Perçin, Osman Özpaşa’nın Türk Ligi’nde iki maç yönettiğini, ayrıca Veteran Ligi karşılaşmalarında da görev yaptığını söyledi.

Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Gözde de ‘Yılın Hakemi’ olarak Ceyhun Özbilen’in seçildiğini belirterek, “Balo gecesi Osman Özpaşa’ya yılın hakemi ödülü verilmesi hepimizi şaşırttı. Başkan Kemal Soyer’in kendine göre uygun gördüğü bir plaket. Osman Özpaşa, Türk Ligi’nde tüm sezon üç maç yönetti. Hatta LFA’ye kaydının olup, olmadığını bile bilmiyorum”dedi.

Federasyon yönetiminden adını açıklamak istemeyen bir başka üye ise “Esas olan konu yönetimin tutarsız davranış görüntüsü vermesidir. Kemal Soyer yılın hakemi olarak iki isim için ısrar etse, bu ödül için iki hakem seçilse böyle garip bir durum ortaya çıkmazdı. Yönetimdeki karara rağmen başkan kalkıp kendi başına bizim haberimiz olmadan başka bir isme plaket veriyor, daha doğrusu mavi boncuk dağıtıyor” şeklinde konuştu.