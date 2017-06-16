Yangın mağdurlarına yardım yağıyor

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da yanan 24 katlı binada çıkan yangının ardından civardaki Al Manaar Camisi yardım merkezine dönüştürüldü.

Yangından etkilenen bina sakinlerine destek için Müslüman toplumun birçok üyesi dünden bu yana Al Manaar Camisine gıda, temizlik malzemesi, giyecek gönderiyor. Müslüman gönüllüler yangından sağ kurtulanlara ve yakınlarına psikolojik destek de sağlıyor.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan 30 yaşındaki Doktor Zeynep Han, yangından kurtulanların yanı sıra binada yaşayan yakınlarını arayanlara psikolojik destek sağlayanlar arasında olduğunu söyledi.

Sadece Londra‘dan değil, tüm ülkeden gelen gönüllülerin mağdurlara yardım sağladığını anlatan Han, Al Manaar Camisinin de bu yardımların bir merkezi haline geldiğini kaydetti.

“O kadar çok yardım malzemesi geldi ki, artık yardımların durdurulmasını istedik.” ifadesini kullanan Han, “Depolama sorunu yaşıyoruz. Yerimiz yok. Kalmaya gelenlere yer açmamız lazım. Özellikle yakınlarını arayan, yakınlarına ulaşamayan çok sayıda kişi geldi.” diye konuştu.

Londra’nın doğusunda Müslüman toplumun yoğun olarak yaşadığı Tower Hamlet bölgesinde ikamet eden 34 yaşındaki Sal Mahmood da yardım için camiye geldiğini söyledi.

Sadece yanan binanın sakinlerinin değil, çevredeki binalarda yaşayanların da tahliye edildiğini anlatan Mahmood, “Böyle durumlarda elimizden gelen her türlü rahatlığı sağlamak çok önemli. Olayın mağdurlarına saygımızı, sevgimizi ve desteğimizi göstermemiz çok önemli.” dedi.

İNSANLAR YALVARIYORDU

Bölgenin sakinlerinden olan ve yanan binaya 100 metre uzaklıkta oturan ünlü İngiliz rapçi Kareem Lowkey de, olay gecesi tanıklık ettiklerini AA muhabirine anlattı.

Yerel saatle 01.30 sularında ambulans ve itfaiye sirenlerini duyarak dışarıya çıktığını belirten Lowkey, sabaha kadar bina civarında insanlara yardım etmeye çalıştığını anlattı.

Sabah saatlerinde bile yanmaya devam eden binadan sürekli moloz parçalarının düştüğünü anlatan Lowkey, şunları kaydetti:

“Binada yaşayan, tanıdığımız, sevdiğimiz insanlar kendilerine yardım etmemiz için bize yalvarıyordu. Bir aile pencerede yaklaşık 1,5 saat boyunca beyaz bir havlu salladı durdu. 21 yada 22. kattaydılar. Biz öylece oturarak, bu ailenin gözlerimiz önünde ölmesini izledik. Alevlerin ailenin bulunduğu tarafa doğru yöneldiğini gördük. Bu bina artık bir kül yığını. Birçok ceset halen içeride.” (AA)