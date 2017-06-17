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“Binali Yıldırım’ın Atina ziyareti Kıbrıs konferansı için önemlidir”

— 17 Haziran 2017

 

Kıbrıs Cumhuriyeti” hükümeti, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın pazartesi günü Atina’ya yapacağı ziyaret sırasında Yunanistan hükümeti ile yapacağı temaslarını, Kıbrıs konferans için önemli olarak niteledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 22 Haziran tarihinde Brüksel’de Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile bir araya gelecek. Görüşme Kıbrıs konferansına odaklanacak. Anastasiades ve Tsipras, AB Zirvesine katılmak amacıyla Brüksel’de olacaklar.

Bu arada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, salı günü Brüksel’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşecek ve Türkiye hükümeti ile de temaslarda bulunacak.

Eide’nin Türkiye hükümeti ile yapacağı temaslarla ilgili olarak Özel Danışmanın Ankara’ya mı gideceği yoksa telefonda mı görüşeceğinin henüz belli olmadığı belirtildi.

Eide’nin, Atina ve Ankara’da yapacağı görüşmelerin ardından ve 28 Haziran’da İsviçre’nin Crans-Montana’da başlaması beklenen Kıbrıs konferansında rehber olacak  güvenlik ve garantiler konusundaki ortak belgenin gelecek haftaya kadar hazır olacağı tahmin ediliyor. (KIBRISPOSTASI)

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