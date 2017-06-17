Brexit’te ekonomi öncelikli olmalı”

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) tarafından organize edilen ve bu sene 28’incisi düzenlenecek Kültür ve Sanat Festivali’ne dair geçtiğimiz Çarşamba Day-Mer’de bir resepsiyon etkinliği düzenlendi. Toplumdan birçok simanın katıldığı resepsiyona belediye meclis üyeleri, basın, politikacılar ve sendikacılar da yoğun ilgi gösterdi. Festivalin bu seneki etkinlik yelpazesi ve dağılımını konu alan resepsiyonda katılımcılar hem Kültür…