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Brexit’te ekonomi öncelikli olmalı”

— 17 Haziran 2017

Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları toplantısı öncesinde İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’nin AB’den çıkış müzakerelerinde önceliğin ekonomiye verilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz medyasında erken genel seçim öncesinde Maliye Bakanı Philip Hammond’la İngiltere Başbakanı Theresa May’in anlaşamadığı, Muhafazakar Parti’nin parlamentoda çoğunluğu elde ederek tek başına iktidara gelmesi halinde Hammond’a yeni kabinede yer verilmeyeceği öne sürülüyordu.

Başbakan May’in genel seçimin sonucunda tek başına iktidarı kaybetmesiyle Hammond’ın desteğini talep ettiği, Hammond’ın ise Brexit stratejisinde bir dizi değişiklik şartı ile kendisine destek vermeyi kabul ettiği belirtiliyor.

İngiliz medyasında Maliye Bakanı Hammond’ın Gümrük Birliği içerisinde kalınmasını, göçmenlere ilişkin söylemin yumuşatılmasını, ekonomik temelli değerlendirmelere öncelik verilmesini talep ettiği iddia ediliyor. (AA)

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