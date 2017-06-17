Cengiz, Tottenham ve United’ın kıskacında
— 17 Haziran 2017
Türkiye Süper Ligi’ni ikinci sırada kapatan Başakşehir’in genç yıldızı Cengiz Ünder, Premier Lig takımlarının radarına girdi.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği müthiş performansla takımın başarısında önemli rol oynayan 19 yaşındaki futbolcu, Türk Milli Takımının kadrosuna da yerleşti.
Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Cengiz’le Tottenham ve Manchester United’ın yakından ilgilendiğini, ayrıca Fransa Lig 1 takımı Lille’in de temasa geçtiğini söyledi.
talkSPORT sitesinde yer alan habere göre, Lille kulübü ve Premier Lig takımları ile bazı görüşmeler yaptıklarını söyleyen Mustafa Saral, ancak Cengiz’in bir sezon daha Başakşehir’de oynadıktan sonra ayrılmasına daha sıcak baktıklarını kaydetti. Saral, “Bekleyip, göreceğiz” dedi.
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