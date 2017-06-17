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Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig’e çok yakın

— 17 Haziran 2017

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen‘de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na İngiliz ekipleri ArsenalTottenham ve Everton‘ın talip olduğu iddia edildi.

Alman Bild gazetesinde çıkan habere göre, 23 yaşındaki futbolcuya Ada ekiplerinden ciddi teklifler olduğu ve bu 3 takımın genç oyuncu için 30 milyon Euro’yu (118 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.

İNGİLTERE’DE OYNAMAK İSTİYOR

Haberde, İtalya Serie A ekibi Lazio‘nun da milli futbolcuya ilgisi olduğu ancak İngiliz ekiplerinin teklifine yanaşamayacağı ve Hakan’ın da İngiltere‘de forma giymek istediğinin altı çizildi.

Başarılı futbolcu, geçtiğimiz günlerde FIFA‘dan aldığı 4 aylık futboldan men cezasını tamamlamıştı. (SPORVADİSİ)

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