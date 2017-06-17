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Happy Days Holiday’den Kıbrıs Festivali’nde hediye uçak bileti

— 17 Haziran 2017

Londra Haringey’de bulunan ve şehrin en popüler turizm acentelerinden birisi olan “Happy Days Holiday” firması 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde yerini almaya hazırlanıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve yoğun bir ilgi gösterileceği tahmin edilen 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali ile ilgili hazırlıklar son sürat devam ederken Londra’nın en sevilen turizm acentelerinden “Happy Days Holiday” bu etkinlikte özel sürprizlerle yer almayı planlıyor.

Happy Days Holiday firması direktörü Çimen Hassan bu yıl Council of Turkish Cypriot Associations UK (CTCA) tarafından düzenlenecek festivale katılım göstereceklerini ve tüm misafirleri tanışmak için standlarına beklediklerini paylaştı.

 

 

Turizm sektöründe 43 yıllık deneyime sahip olduklarını ve özellikle Kıbrıs’a her yıl yüzlerce kişiyi gönderdiklerini ifade eden Hassan şunları söyledi:

“Bu tip festivallerin düzenlenmesi Kıbrıs Türk toplumunun dayanışması ve birlikteliği için çok önemli. Bu tip festivaller bizi de çok heyecanlandırıyor. İnsanlarla birlikte olabilmek, güzel dostluklar ve sohbetler edebilmek için güzel bir atmosfer olacağı inancındayım.” dedi.

Bu tip etkinliklerin yapılması için biraz geç kalınmış olduğunu ve bundan sonra bu tip etkinliklerin sayısının artmasını istediklerini de ifade eden Çimen Hassan şunları ekledi :

“Festival’de yapılacak olan çekiliş ile Happy Days Holiday firması olarak 10 değerli misafire “Uçak Bileti” hediye edeceğiz. Tüm herkesi festivalde buluşmak üzere bekliyoruz.”

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