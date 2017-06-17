İngiliz hacker, Pentagon’un bilgilerini çaldığını kabul etti

İngiliz bilgisayar korsanı Sean Caffrey, Pentagon’a ait bilgileri çaldığını itiraf etti.

İngiltere’deki Birmingham Ceza Mahkemesinde görülen davada 25 yaşındaki Caffrey, Haziran 2014’te gerçekleştirdiği siber saldırıyı kabul ederek, Bilgisayarı Kötüye Kullanma Yasası kapsamında suçlu bulundu.

Mahkemede Caffrey, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) uydu sistemlerinin 800’den fazla kullanıcısının yanı sıra yaklaşık 30 bin uydu telefonuna erişim sağlayarak bu kişilerin bilgilerini çaldığını söyledi.

NCA Soruşturma Müdürü Janey Young, gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Caffrey’in suç işlediği yönünde çok net ve inandırıcı deliller bulunduğunu belirterek, “Kimse, siber suçun kurbanları olmadığını ya da siber suçlardan kaçılabileceğini düşünmesin.” dedi.

Caffrey’e verilen cezanın Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.

Caffrey, internet bağlantısından edinilen detayların ardından eyleminden 9 ay sonra İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yakalanmıştı. NCA dedektifleri çalıntı bilgileri Caffrey’in sabit disklerinde bulmuştu.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, bilgisayar korsanının saldırısının ardından oluşan hasarı gidermenin maliyetinin yaklaşık 500 bin sterlini bulduğu bildirilmişti. (HABERLER.COM)